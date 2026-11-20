Mudança de rota comercial em curso: Novatek investe em terminais e redes além da Europa

Levando em conta a proibição da União Europeia sobre a importação de GNL russo, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027, a Novatek está reorientando seu fluxo comercial e seus investimentos estruturais para o mercado turco e o Sudeste Asiático. A declaração foi feita pelo presidente da empresa, Leonid Mikhelson, durante o Fórum APEC em Shenzhen, marcando uma transição da simples venda de volumes negociáveis para a integração física em infraestrutura local.

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Integração física na Turquia

A relação com a Turquia está evoluindo de um contrato de fornecimento para uma estratégia de investimento direto. Além das vendas de GNL, a Novatek discute a possibilidade de aumentar os volumes exportáveis e investir em ativos da indústria do gás turca. Esse movimento ocorre contra o fundo de uma restrição física de oferta para Ancara: os planos de importação de gás do Turquemenistão, que operavam com um fluxo de até 1,5 bilhão de metros cúbicos ao ano desde março de 2025 via Irã, foram interrompidos ou ameaçados por sanções secundárias dos EUA. A busca por uma alternativa mais estável torna a infraestrutura de recebimento e a disponibilidade de novos vendedores críticos para o balanço energético turco.

Realocação de volume para o Sudeste Asiático

A saída do mercado europeu força a Novatek a redistribuir a capacidade de carga e os estoques disponíveis para outras geografias. No Vietnã, um contrato foi assinado para o fornecimento anual de 0,5 milhão de toneladas de GNL, com entregas iniciando em 2027, acompanhado por projetos de investimento conjunto com a Petrovietnam. A China confirmou sua disposição para adquirir os volumes de gás que ficariam disponíveis após a redução das exportações para a Europa, funcionando como um receptor de demanda para manter o escoamento da produção. Negociações também estão em curso com o Tailândia e os Emirados Árabes Unidos, focando tanto em novos contratos de suprimento quanto em projetos de produção conjuntos com parceiros dos Emirados.

Mudança de modelo comercial

A estratégia da Novatek não é apenas um troco de comprador, mas uma mudança na estrutura da oferta. Em vez de depender do preço de mercado spot na Europa, a empresa está buscando fixar volumes através de contratos de longo prazo e investimentos em terminais e redes de distribuição. Para os mercados de destino, isso significa uma diversificação de fontes de abastecimento físico, embora a viabilidade final desses fluxos dependa da manutenção das rotas logísticas e da ausência de novas barreiras regulatórias ou sancionadas sobre a infraestruturа de apoio.