Consumo de carne bovina na Argentina atinge nível historicamente baixo

A Argentina, referência global na pecuária, enfrenta uma erosão histórica em um de seus pilares culturais e econômicos: o consumo de carne bovina. De acordo com dados divulgados pela CartaCapital, o consumo médio por habitante caiu para 44,5 quilos no período de 12 meses encerrado em outubro, projetando-se que o país encerre 2026 com um dos menores índices de consumo de carne em mais de cem anos.

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Mais do que um número isolado, a queda para 44,5 kg revela a distância crescente entre o produto e a mesa do consumidor argentino. O recuo não é apenas uma flutuação estatística, mas o reflexo direto de um aperto no orçamento doméstico. O encarecimento da proteína bovina, somado à perda do poder de compra sob a gestão econômica do presidente Javier Milei, transformou a carne — antes símbolo de identidade nacional — em um item de acesso restrito para parte da população.

A contradição: exportações em alta, pratos vazios

O cenário apresenta uma contradição econômica clara: enquanto o consumo interno desaba, as exportações avançam. Esse movimento indica que o setor produtivo encontrou maior rentabilidade no mercado externo do que no doméstico, impulsionado pela dinâmica de preços e pela busca por divisas.

No entanto, o crescimento das vendas internacionais não é a única causa da retração interna. O fenômeno é o resultado de uma combinação de fatores: a queda da renda disponível das famílias, a gestão da oferta de animais e a alta nos custos de produção, que são repassados ao preço final.

A persistência dessa tendência até 2026 sinaliza um desafio estrutural para a Argentina: a dificuldade de equilibrar a competitividade do agronegócio como exportador com a garantia de abastecimento e acessibilidade para o mercado interno. Para a economia argentina, a queda no consumo de carne bovina funciona como um termômetro preciso da pressão financeira sobre as famílias e da mudança forçada nos hábitos alimentares do país.