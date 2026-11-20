Gastos explodem sem lastro: senado aprova ajuste que deixa rombo bilionário sem solução

O Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026, aprovado pelo Senado para ajustar as contas de 2027, apresenta um descompasso matemático preocupante: ele não gera espaço suficiente para cobrir os novos gastos do governo e baseia a maior parte do seu sucesso em receitas incertas. É a conclusão do 118º Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão técnico do Senado.

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A conta começa com um teto já atingido. O governo enviou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 com o limite de despesas totalmente ocupado em R$ 2,5 trilhões. No entanto, após esse envio, o Executivo adicionou R$ 40,1 bilhões em novas despesas e perdeu R$ 6,4 bilhões em receitas. O aumento do gasto é impulsionado por:

Bolsa Família: reajuste de 15,04% (R$ 22,7 bilhões);

reajuste de 15,04% (R$ 22,7 bilhões); Pé-de-Meia: ampliação para ensino médio e universitário (R$ 9,6 bilhões);

ampliação para ensino médio e universitário (R$ 9,6 bilhões); Desenrola 3.0: R$ 5 bilhões;

R$ 5 bilhões; Perda de receita: o fim das apostas de quota fixa (bets) retira R$ 5,3 bilhões dos cofres.

Para equilibrar a equação sem romper o arcabouço fiscal, o governo precisaria de cortes. Mesmo considerando um remanejamento de R$ 20 bilhões já anunciado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), ainda restam R$ 20,1 bilhões sem cobertura. O risco real é que esse rombo seja abatido das despesas discricionárias não rígidas (investimentos e manutenção da máquina). Se isso ocorrer, a verba cairia de R$ 138 bilhões para R$ 98 bilhões — valor abaixo dos R$ 103,5 bilhões que a IFI considera o mínimo para que os serviços públicos básicos funcionem.

A fragilidade da receita

O PLP 299/2026 promete melhorar o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões. O problema reside na composição: cerca de 70% desse valor (entre R$ 32,3 bilhões e R$ 37,8 bilhões) depende de arrecadação, e não de corte de gastos.

Dos ganhos previstos, apenas R$ 19,5 bilhões seriam recorrentes (via corte de benefícios tributários e teto para o Reidi). Contudo, essa parcela está sob ameaça jurídica, já que a base de cálculo do lucro presumido para empresas com faturamento acima de R$ 5 milhões — pilar do ajuste — é questionada no Supremo Tribunal Federal (STF). O restante da arrecadação provém da restrição a compensações de créditos tributários (R$ 12,8 bi a R$ 18,3 bi), que é apenas uma antecipação de caixa, e não a extinção de uma dívida do governo com o contribuinte.

No lado do limite de despesas, o projeto abre apenas entre R$ 8,8 bilhões (IFI) e R$ 11 bilhões (Governo), via adiamentos e tetos (Lei Kandir, compensação previdenciária e Proex). Novamente, o valor é insuficiente para cobrir os R$ 20,1 bilhões de déficit de cobertura.

Riscos no horizonte de 2027

A IFI alerta que o resultado primário pode cair abaixo do piso da meta fiscal (R$ 36,6 bilhões) devido a três fatores críticos:

Imposto Seletivo: a não conversão da MP nº 1.399/2026 em lei até dezembro pode causar perda de R$ 46,8 bilhões. Mesmo aprovada, a regra da noventena pode gerar perda de R$ 4,2 bilhões se a PEC nº 22/2026 não for validada. Reforma Tributária: a estimativa de R$ 636,8 bilhões para a CBS baseia-se em uma alíquota de 11,3% que pressupõe queda imediata na sonegação. Se a inadimplência persistir, a frustração de receita pode chegar a R$ 50 bilhões. PIB: há um abismo entre as projeções. Enquanto o governo conta com crescimento de 2,5% em 2027, a IFI estima 1,8% e o mercado (Boletim Focus) projeta 1,02%, com a XP chegando a prever apenas 0,3%.

Para Marcus Pestana e Alexandre Andrade, diretores da IFI, o projeto aprovado é mais o encerramento de um ciclo econômico (2023-2026) do que um plano estratégico. Segundo eles, a estabilização da dívida pública exigirá um plano mais sólido e crível, que deveria ser apresentado ainda em dezembro.