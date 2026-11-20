O Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026, aprovado pelo Senado para ajustar as contas de 2027, apresenta um descompasso matemático preocupante: ele não gera espaço suficiente para cobrir os novos gastos do governo e baseia a maior parte do seu sucesso em receitas incertas. É a conclusão do 118º Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão técnico do Senado.
A conta começa com um teto já atingido. O governo enviou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 com o limite de despesas totalmente ocupado em R$ 2,5 trilhões. No entanto, após esse envio, o Executivo adicionou R$ 40,1 bilhões em novas despesas e perdeu R$ 6,4 bilhões em receitas. O aumento do gasto é impulsionado por:
Para equilibrar a equação sem romper o arcabouço fiscal, o governo precisaria de cortes. Mesmo considerando um remanejamento de R$ 20 bilhões já anunciado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), ainda restam R$ 20,1 bilhões sem cobertura. O risco real é que esse rombo seja abatido das despesas discricionárias não rígidas (investimentos e manutenção da máquina). Se isso ocorrer, a verba cairia de R$ 138 bilhões para R$ 98 bilhões — valor abaixo dos R$ 103,5 bilhões que a IFI considera o mínimo para que os serviços públicos básicos funcionem.
A fragilidade da receita
O PLP 299/2026 promete melhorar o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões. O problema reside na composição: cerca de 70% desse valor (entre R$ 32,3 bilhões e R$ 37,8 bilhões) depende de arrecadação, e não de corte de gastos.
Dos ganhos previstos, apenas R$ 19,5 bilhões seriam recorrentes (via corte de benefícios tributários e teto para o Reidi). Contudo, essa parcela está sob ameaça jurídica, já que a base de cálculo do lucro presumido para empresas com faturamento acima de R$ 5 milhões — pilar do ajuste — é questionada no Supremo Tribunal Federal (STF). O restante da arrecadação provém da restrição a compensações de créditos tributários (R$ 12,8 bi a R$ 18,3 bi), que é apenas uma antecipação de caixa, e não a extinção de uma dívida do governo com o contribuinte.
No lado do limite de despesas, o projeto abre apenas entre R$ 8,8 bilhões (IFI) e R$ 11 bilhões (Governo), via adiamentos e tetos (Lei Kandir, compensação previdenciária e Proex). Novamente, o valor é insuficiente para cobrir os R$ 20,1 bilhões de déficit de cobertura.
Riscos no horizonte de 2027
A IFI alerta que o resultado primário pode cair abaixo do piso da meta fiscal (R$ 36,6 bilhões) devido a três fatores críticos:
Para Marcus Pestana e Alexandre Andrade, diretores da IFI, o projeto aprovado é mais o encerramento de um ciclo econômico (2023-2026) do que um plano estratégico. Segundo eles, a estabilização da dívida pública exigirá um plano mais sólido e crível, que deveria ser apresentado ainda em dezembro.
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