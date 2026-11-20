Governo do Brasil projeta estabilizar dívida pública em até três anos

O governo brasileiro projeta a estabilização da dívida pública em um horizonte de dois a três anos. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (19) pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, com base nas diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O objetivo é manter a trajetória de consolidação fiscal durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem cortar investimentos prioritários ou políticas sociais.

Em entrevista à GloboNews Radar, Moretti defendeu a eficácia do pacote de medidas fiscais aprovado pelo Senado na quarta-feira (18). Para o ministro, a proposta não visa apenas o fechamento do orçamento de 2027, mas a criação de mecanismos estruturais que permitam a futuras gestões o cumprimento das metas fiscais.

O texto agora segue para a Câmara dos Deputados, com votação prevista para a próxima segunda-feira (30). A meta final do governo é atingir um superávit primário — a diferença entre receitas e despesas, excluindo os juros da dívida — de aproximadamente 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) ao final do quarto mandato de Lula.

Embora Moretti tenha admitido a possibilidade de novas medidas para garantir esses números, ele não detalhou quais seriam as ações, condicionando a apresentação de novas propostas a discussões com a Presidência da República. Até o momento, não foram apresentados detalhes sobre ajustes específicos na arrecadação ou cortes de despesas.

Um ponto central da estratégia governamental é a blindagem de certas rubricas: o ajuste fiscal não deve afetar a política de valorização do salário mínimo (com aumentos reais acima da inflação) nem os pisos constitucionais de saúde e educação.

Entretanto, a viabilidade desse cronograma é questionada por economistas. O principal ponto de fricção é a suficiência do pacote aprovado pelo Senado frente ao volume de endividamento. A preocupação aumenta com a revisão para baixo do crescimento econômico: dados do Banco Central indicam que a projeção do PIB para 2027 recuou para 1,02%.

Na prática, um crescimento econômico reduzido atua como um gargalo para a consolidação fiscal, pois limita a base de arrecadação tributária e piora a relação entre o estoque da dívida e a riqueza produzida pelo país. Assim, o cumprimento da meta de 1,5% do PIB dependerá não apenas da execução do plano do governo, mas de variáveis macroeconômicas que fogem ao controle direto do Planejamento.