Setor de gás pede redução de custos logísticos para ampliar competitividade no Brasil

O setor de distribuição de gás canalizado no Brasil formalizou um pedido de redução de custos logísticos através da "Carta de Florianópolis", divulgada na quarta-feira (18 de novembro de 2026). O documento, assinado pela Abegás, Companhia de Gás de Santa Catarina, Celesc e pelo Fórum Nacional de Secretários de Minas e Energias, propõe sete medidas para destravar a concorrência e ampliar a oferta do insumo.

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O ponto central da discussão é o descompasso entre a produção nacional e a entrega efetiva ao consumidor. Segundo a carta, o Brasil produz recordes de 179 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, mas apenas 33% desse volume chega ao destino final. Esse gargalo reflete diretamente no preço: a molécula custa aproximadamente US$ 15 por milhão de BTU, valor que supera a média internacional e penaliza a competitividade da indústria brasileira.

A situação é particularmente crítica na região Sul, que depende fortemente do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol). As distribuidoras argumentam que as tarifas de transporte aplicadas ao longo do trajeto encarecem o produto final entregue em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para enfrentar esse cenário, as entidades propõem as seguintes ações:

Eliminação de gargalos de transporte especificamente na região Sul;

Implementação de tarifas de transporte justas e uma gestão integrada da malha;

Ampliação da oferta para viabilizar a concorrência "gás-gás";

Consolidação dos leilões de gás natural da União;

Resolução de conflitos federativos;

Incentivo ao uso de gás natural e biometano no transporte pesado;

Expansão do biometano, desde que mantida a competitividade.

A estimativa apresentada no documento indica que a redução da tarifa de transporte poderia derrubar o custo do gás em cerca de US$ 5 por milhão de BTU. Como solução operacional, a carta sugere a criação de uma entidade independente para coordenar a operação física e comercial da malha, visando otimizar o uso da capacidade ociosa e melhorar o balanceamento do fluxo do Gasbol e de outras infraestruturas existentes.