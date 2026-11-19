Lula assina decreto que regulamenta fim da escala 6x1 e transição para 5x2

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta quinta-feira (19), às 9h30, o decreto que regulamenta a extinção da escala de trabalho 6x1. O ato formaliza a transição para o modelo 5x2, transformando a promessa de campanha em norma executiva.

Photo: Веб-сайт правительства Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o decreto concentrará todas as definições sobre a redução da jornada, embora a possibilidade de portarias complementares não tenha sido descartada. Marinho evitou detalhar o conteúdo do texto antes da assinatura, alegando a necessidade de evitar interpretações equivocadas ou a disseminação de informações falsas. O ministro afirmou ter realizado cerca de 70 reuniões com setores produtivos para ajustar a medida nas últimas semanas.

O cronograma de implementação

A base legal da mudança é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, aprovada pelo Senado em 14 de outubro. A regra estabelece a redução da carga horária semanal de 44 para 40 horas, com a garantia de dois dias de descanso remunerado. A transição ocorre em duas etapas:

Primeira fase: 60 dias após a publicação da emenda, a jornada máxima cai para 42 horas semanais.

60 dias após a publicação da emenda, a jornada máxima cai para 42 horas semanais. Segunda fase: O limite final de 40 horas entra em vigor 14 meses após a publicação.

O impasse jurídico no STF

A eficácia imediata da medida enfrenta resistência no Supremo Tribunal Federal (STF). O início da implementação estava previsto para 16 de dezembro, mas pedidos judiciais questionam a redução da jornada e solicitam o adiamento do prazo.

O ministro Flávio Dino manteve a transição, mas introduziu flexibilizações nas folgas. No entanto, o processo sofreu um novo desdobramento: o ministro Luiz Fux retirou a ação do plenário virtual para que seja julgada presencialmente. A data para a retomada do caso depende agora da pauta do presidente do STF, ministro Edson Fachin.

Antes de levar a questão ao plenário, o ministro Dino abriu prazos para manifestação: cinco dias para a Câmara, o Senado e entidades interessadas, e prazos idênticos para a Advocacia Geral da União (AGU) e a Procuradoria Geral da República (PGR). O governo federal declarou que está ciente das ações judiciais e aguarda a evolução do processo no Supremo.