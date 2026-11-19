BlackRock compra SulAmérica Investimentos por R$ 850 milhões

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, formalizou nesta quarta-feira (18 de novembro de 2026) o acordo definitivo para a compra da SulAmérica Investimentos, braço de gestão de recursos controlado pela Rede D'Or. Este movimento representa a primeira vez que a companhia norte-americana adquire uma gestora de investimentos no Brasil.

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O valor total da transação é de aproximadamente R$ 850 milhões. A estrutura do pagamento divide-se em duas partes: R$ 700 milhões serão desembolsados à vista, enquanto os R$ 150 milhões restantes estão condicionados ao cumprimento de metas de desempenho, a serem pagos em duas parcelas.

A SulAmérica Investimentos detém sob gestão cerca de US$ 17 bilhões (aproximadamente R$ 103 bilhões) em ativos, com uma base de clientes composta por fundos de pensão, instituições financeiras e family offices. Com a compra, a BlackRock expande sua operação no mercado brasileiro, onde já atua desde 2008 com foco em ETFs, produtos internacionais e infraestrutura tecnológica para o setor financeiro.

A conclusão do negócio está prevista para 2027, mas a transferência efetiva do controle depende de aval do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Até que as aprovações regulatórias sejam concedidas, as empresas manterão operações independentes.