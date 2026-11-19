O BNDES, em parceria com a Light e o Instituto Ekloos, lançou o programa BNDES Periferias Rocinha Empreende, focado no desenvolvimento de 50 negócios na comunidade da Rocinha, Rio de Janeiro. Mais do que um aporte financeiro, a iniciativa busca atacar gargalos estruturais de gestão e formalização em um território onde o empreendedorismo é, muitas vezes, a única via de sobrevivência.
A distribuição do apoio é segmentada pelo potencial de escala: 30 empreendimentos terão acesso a capacitações e mentorias coletivas, enquanto 20 negócios, identificados com maior maturidade e mercado consolidado, receberão acompanhamento individualizado. O ciclo de 15 meses combina pesquisa de campo, suporte técnico e capital semente.
Em termos financeiros, o desembolso direto para capital semente é distribuído da seguinte forma: 30 negócios podem receber até R$ 5 mil e 20 negócios até R$ 10 mil. Além disso, há uma verba de até R$ 2.280 para 100 participantes da Semana Empreendedora. No total, o BNDES estima que os recursos destinados ao capital semente e à estruturação de comunicação (incluindo kits de marketing, logos e sites) cheguem a R$ 578 mil.
Para além dos 50 selecionados, o programa abre a escala para a comunidade: são 480 vagas em capacitações abertas sobre finanças, tributação e IA, 800 atendimentos pontuais com mentores e o mapeamento de 2 mil empreendimentos no Google Maps para a criação do portfólio digital "Compre da Rocinha”.
Os dados de uma pesquisa realizada com 1.670 empreendedores da Rocinha (entre setembro e outubro de 2026) revelam a face real da economia local. O protagonismo é feminino e negro: mulheres lideram 63% dos negócios e pessoas negras representam 70% dos empreendedores.
No entanto, a dependência do próprio negócio é alta — 74% dos entrevistados dependem dele como fonte principal de renda — mas a rentabilidade expõe um hiato de gênero significativo:
A precariedade financeira é a norma: 84% iniciaram a atividade com recursos próprios, 70% não possuem conta bancária empresarial e a esmagadora maioria (95%) nunca teve acesso a capital semente. A falta de qualificação técnica também é evidente, com 78% dos empreendedores declarando nunca ter participado de mentorias ou capacitações.
O mapa setorial da comunidade é dominado por serviços de beleza e estética (28%), alimentação (24%) e varejo (13%), com a característica de que mais da metade dos empreendedores trabalha sozinha.
O programa integra a plataforma BNDES Periferias, lançada em 2024. Até o momento, a plataforma já destinou R$ 355 milhões em recursos não reembolsáveis, com 18 operações aprovadas abrangendo 249 comunidades em 19 estados brasileiros.
Com informações da BNDES
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