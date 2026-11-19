Rússia ganha espaço nos EUA: isenção de tarifas altera fluxo de ureia no mercado americano

A participação da ureia russa nas importações dos Estados Unidos saltou para 40,8% nos primeiros nove meses de 2026, contra 27,8% no mesmo período do ano anterior. De acordo com dados da agência Zerno Online, esse avanço no fluxo de entrega foi impulsionado pela exclusão dos produtores russos da lista de países sobre os quais os EUA impuseram tarifas de importação.

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Barreiras tarifárias e fluxo de oferta

Em abril de 2026, as autoridades americanas implementaram tarifas que variam de 10% a 50% sobre a ureia proveniente de 185 países. A ausência da Rússia nesse rol transformou o produto russo no único fornecedor de grande escala isento de taxas adicionais, conferindo uma vantagem competitiva imediata aos exportadores russos no mercado interno dos EUA.

Entretanto, a natureza desse fluxo é puramente tática. O analista financeiro Nikita Volkov observa que a dinâmica comercial é marcada por alta volatilidade, pois as operações ocorrem exclusivamente via mercado spot, com horizontes de planejamento curtíssimos, variando entre um e três meses, sem a existência de obrigações contratuais de longo prazo.

Vulnerabilidade operacional e riscos financeiros

Até 13 de novembro de 2026, não foram firmados contratos de longo prazo para o ano de 2027 entre fabricantes russos e importadores americanos. Essa configuração expõe o fluxo de suprimentos a riscos regulatórios imediatos: qualquer alteração na política tarifária dos EUA pode fechar a janela de oportunidade atual.

Caso o acesso ao mercado seja restringido, a indústria russa de fertilizantes nitrogenados enfrenta a perspectiva de perdas substanciais, estimadas em:

Queda na receita de exportação entre US$ 1,8 bilhão e US$ 2 bilhões por ano;

Redução de aproximadamente 40% no volume total de exportações de fertilizantes nitrogenados;

Compressão severa da margem de lucro dos produtores.