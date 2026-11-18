Argentina registra queda de 19% na produção industrial voltada ao mercado interno

A produção industrial da Argentina apresenta quedas distintas dependendo do canal de escoamento da mercadoria e da origem de seus insumos, conforme aponta relatório da Universidade de Buenos Aires (UBA). O impacto da política econômica atual reflete-se de forma desigual entre empresas focadas no mercado interno e aquelas voltadas à exportação.

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Impacto no consumo e demanda interna

O segmento mais afetado é o de empresas orientadas ao mercado doméstico, que registrou uma retração de 19% na produção. O canal de transmissão nesse caso é a queda do poder de compra da população, que reduz a demanda final por produtos industrializados dentro do país, forçando a redução do ritmo de fabricação.

Custo de insumos e dependência de importações

Um segundo grupo, composto por indústrias que dependem da importação de matérias-primas e equipamentos, apresentou queda de 12%. O mecanismo de restrição aqui está ligado às condições de acesso a divisas e ao custo de importação de componentes essenciais, que limitam a capacidade produtiva mesmo para empresas que não dependem exclusivamente do consumo local.

Resiliência do setor exportador

Em contrapartida, as produções voltadas ao mercado externo demonstram maior estabilidade. Como a receita dessas empresas é gerada por fluxos comerciais internacionais, elas estão menos expostas à contração da economia interna, criando uma disparidade de desempenho entre as indústrias que dependem do mercado argentino e as que operam via exportação.