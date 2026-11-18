Moçambique: executivo corta subsídios a 3.828 e 10.677 beneficiários em cargos de chefia

O Governo de Moçambique decidiu suspender o pagamento dos subsídios de viatura e de início de funções, após a estimativa de que estes encargos totalizariam cerca de 7,4 mil milhões de meticais num período de cinco anos. A medida visa aliviar a pressão sobre as finanças públicas, estando a retoma dos pagamentos condicionada à melhoria das condições económico-financeiras do país.

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A decisão afeta funcionários e agentes do Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança. Esta alteração incide pontualmente sobre o Decreto n.º 81/2018, de 21 de Dezembro, que regulamenta a aquisição, aluguer e alienação de viaturas do Estado.

Impacto e beneficiários

De acordo com informações do Gabinete de Informação, o número de beneficiários abrangidos por estas rubricas é o seguinte:

Subsídio de viatura: 3.828 beneficiários;

3.828 beneficiários; Subsídio de início de funções: 10.677 beneficiários.

O Executivo justifica a suspensão alegando que o regime anterior exercia uma pressão excessiva sobre as despesas do Estado, com especial incidência na rubrica de Demais Despesas com Pessoal. Além disso, foi referida a imprevisibilidade dos pagamentos, causada pela entrada anual de novos beneficiários, a rotação de titulares de cargos e a criação de novos órgãos e instituições públicas.

Vigência e direitos adquiridos

O novo decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação. No entanto, o Governo esclarece que ficam salvaguardados os direitos já adquiridos relativos ao pagamento dos referidos subsídios, bem como os encargos aduaneiros suportados pelo Estado, nos quantitativos que tenham sido aprovados antes da publicação desta medida.