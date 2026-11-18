Rombo bilionário exposto: fraude no Banco Master cobra preço alto do sistema

Um ano após o início da liquidação extrajudicial do Banco Master, ocorrida em 18 de novembro, o cenário financeiro brasileiro revela não apenas o tamanho de um rombo bilionário, mas a urgência de fechar brechas regulatórias que permitiram a inflação de balanços e a transferência de riscos para o sistema público e privado.

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O caso, que culminou na prisão do então proprietário Daniel Vorcaro pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, expôs um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos. A operação envolveu outras instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com destaque para o Banco de Brasília (BRB), que ainda necessita de aportes para estabilizar suas contas. Embora o BRB não possua porte para gerar um efeito dominó no SFN, sua fragilidade impacta diretamente a economia do Distrito Federal.

O custo da fragilidade: R$ 52 bilhões

Apesar de não ser uma instituição de grande porte — detendo apenas 0,57% do ativo total e 0,55% das captações do SFN (classificada como S3) — o impacto financeiro do Banco Master foi desproporcional. A crise de liquidez do conglomerado gerou um prejuízo estimado em R$ 52 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Para mitigar o impacto aos correntistas, o FGC, que atua como um seguro com limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ (até o teto de R$ 1 milhão em quatro anos), já efetuou desembolsos massivos:

Banco Master: R$ 28,8 bilhões pagos a mais de 570 mil credores (98,89% do valor previsto).

R$ 28,8 bilhões pagos a mais de 570 mil credores (98,89% do valor previsto). Banco Master de Investimento: R$ 11,2 bilhões pagos a 305 mil credores (99,30% do valor previsto).

O mecanismo da fraude e a resposta regulatória

O Banco Master utilizava duas manobras principais para mascarar sua real situação financeira. A primeira era a compra de precatórios (dívidas judiciais de entes públicos), especialmente do setor sucroalcooleiro, registrando-os por valores superiores aos reais para inflar o crescimento contábil.

A segunda consistia na transferência de carteiras de crédito problemáticas ou contratos fictícios para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e outros bancos. Na prática, o banco realizava uma "limpeza" no balanço, removendo prejuízos e empréstimos irrecuperáveis da vista dos fiscalizadores.

Como resposta, o Banco Central e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) implementaram novas travas:

Venda de Precatórios: O CNJ agora exige escritura pública, registro eletrônico, comunicação à central nacional e homologação judicial para a venda desses títulos.

O CNJ agora exige escritura pública, registro eletrônico, comunicação à central nacional e homologação judicial para a venda desses títulos. Gestão de Risco: Uma resolução do BC de maio deste ano obriga bancos que captam volumes expressivos via FGC a investir em títulos públicos federais caso seus ativos sejam arriscados ou pouco líquidos.

Uma resolução do BC de maio deste ano obriga bancos que captam volumes expressivos via FGC a investir em títulos públicos federais caso seus ativos sejam arriscados ou pouco líquidos. Transparência em FIDCs: O BC e a CVM firmaram cooperação técnica para monitorar a movimentação de ativos em fundos de crédito, dificultando a ocultação de prejuízos via cessão de carteiras.

Um ciclo de liquidações

O caso Master insere-se em um período de rigor fiscalizatório incomum. Em 2024, o Brasil registrou 21 liquidações extrajudiciais, tornando este o 11º ano com maior número de intervenções na história do país, empatando com o índice de 1996. O recorde absoluto permanece sendo 1985 e 1997, com 47 instituições liquidadas em cada ano.

No ecossistema do Master, seis entidades foram liquidadas: Banco Master S. A., Banco Master de Investimento S. A., Banco Letsbank S. A., Master S/A Corretora, Banco Master Múltiplo S. A. e Will Bank. Adicionalmente, instituições ligadas à cadeia de negócios do grupo, como o Banco Pleno, Pleno Distribuidora e Reag Trust, também sofreram a mesma medida.

Para especialistas como os advogados Rafael Petracioli e Leonardo Roesler, embora as resoluções sejam passos necessários para fechar lacunas, a eficácia real do sistema depende de uma fiscalização ativa e tempestiva, capaz de identificar inconsistências antes que o prejuízo se torne sistêmico e recaia sobre o fundo garantidor.