Um ano após o início da liquidação extrajudicial do Banco Master, ocorrida em 18 de novembro, o cenário financeiro brasileiro revela não apenas o tamanho de um rombo bilionário, mas a urgência de fechar brechas regulatórias que permitiram a inflação de balanços e a transferência de riscos para o sistema público e privado.
O caso, que culminou na prisão do então proprietário Daniel Vorcaro pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, expôs um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos. A operação envolveu outras instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com destaque para o Banco de Brasília (BRB), que ainda necessita de aportes para estabilizar suas contas. Embora o BRB não possua porte para gerar um efeito dominó no SFN, sua fragilidade impacta diretamente a economia do Distrito Federal.
Apesar de não ser uma instituição de grande porte — detendo apenas 0,57% do ativo total e 0,55% das captações do SFN (classificada como S3) — o impacto financeiro do Banco Master foi desproporcional. A crise de liquidez do conglomerado gerou um prejuízo estimado em R$ 52 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Para mitigar o impacto aos correntistas, o FGC, que atua como um seguro com limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ (até o teto de R$ 1 milhão em quatro anos), já efetuou desembolsos massivos:
O Banco Master utilizava duas manobras principais para mascarar sua real situação financeira. A primeira era a compra de precatórios (dívidas judiciais de entes públicos), especialmente do setor sucroalcooleiro, registrando-os por valores superiores aos reais para inflar o crescimento contábil.
A segunda consistia na transferência de carteiras de crédito problemáticas ou contratos fictícios para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e outros bancos. Na prática, o banco realizava uma "limpeza" no balanço, removendo prejuízos e empréstimos irrecuperáveis da vista dos fiscalizadores.
Como resposta, o Banco Central e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) implementaram novas travas:
O caso Master insere-se em um período de rigor fiscalizatório incomum. Em 2024, o Brasil registrou 21 liquidações extrajudiciais, tornando este o 11º ano com maior número de intervenções na história do país, empatando com o índice de 1996. O recorde absoluto permanece sendo 1985 e 1997, com 47 instituições liquidadas em cada ano.
No ecossistema do Master, seis entidades foram liquidadas: Banco Master S. A., Banco Master de Investimento S. A., Banco Letsbank S. A., Master S/A Corretora, Banco Master Múltiplo S. A. e Will Bank. Adicionalmente, instituições ligadas à cadeia de negócios do grupo, como o Banco Pleno, Pleno Distribuidora e Reag Trust, também sofreram a mesma medida.
Para especialistas como os advogados Rafael Petracioli e Leonardo Roesler, embora as resoluções sejam passos necessários para fechar lacunas, a eficácia real do sistema depende de uma fiscalização ativa e tempestiva, capaz de identificar inconsistências antes que o prejuízo se torne sistêmico e recaia sobre o fundo garantidor.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.