Governo Lula prioriza BRICS e Mercosul em detrimento do Fórum Econômico Mundial

O governo brasileiro redefiniu a hierarquia de suas prioridades diplomáticas, deslocando o eixo de influência do Fórum Econômico Mundial (WEF) para blocos de cooperação regional e geopolítica. Segundo fontes do alto escalão do Palácio do Planalto, a relevância de Davos declinou à medida que a ordem global defendida pelo fórum tornou-se insustentável para os próprios países que a integravam.

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Na prática, essa mudança de percepção reflete-se na indiferença do governo Lula diante da ausência de um convite para o WEF 2027, agendado para janeiro daquele ano na Suíça. Para a gestão atual, o protagonismo nas discussões globais migrou para o BRICS, que agora ocupa o espaço de relevância institucional anteriormente atribuído ao Fórum de Davos.

Enquanto o WEF é visto como um mecanismo em declínio, o foco operacional do Planalto concentra-se agora na Cúpula do Mercosul, marcada para 3 e 4 de dezembro de 2026, em Montevidéu. Diferente do caráter consultivo de Davos, o encontro no Uruguai é tratado como o instrumento concreto para a implementação da estratégia brasileira de integração regional.

O objetivo pragmático da cúpula será a definição de diretrizes e bases para um novo regionalismo. O governo pretende utilizar a agenda em Montevidéu para estabelecer regras de cooperação que permitam ao Brasil contrabalançar a forte influência dos Estados Unidos na região, transformando a visão política de integração em diretrizes executáveis para o bloco.