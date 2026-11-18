China suspende tarifa de 25% sobre frutos do mar canadenses em acordo até 2028

Em 17 de novembro, em Xangai, o encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, resultou em uma decisão concreta sobre o fluxo físico de produtos: a suspensão da tarifa adicional de 25% sobre uma lista ampliada de frutos do mar canadenses. Esta medida, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027 e se estende até o final de 2028, redefine a oferta disponível no mercado chinês para categorias específicas: linguado do Groenlândia, trigueiros, certos moluscos (incluindo guidaca) e parte das lagostas de água fria congeladas.

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A distinção entre a capacidade nominal de produção e a oferta efetivamente negociável é crucial aqui. Antes das restrições comerciais impostas em 2024, o volume exportado dessas posições específicas representava cerca de 285 milhões de dólares canadenses (aproximadamente 200 milhões de dólares americanos). O acordo não cria nova produção, mas remove uma barreira tarifária que inibia o fluxo desses estoques e produtos processados para o mercado chinês, afetando diretamente a disponibilidade entregue aos compradores finais.

Expansão da base de exportação

Este ajuste complementa acordos anteriores que já haviam modificado as condições de oferta. Inicialmente, em março de 2026, a tarifa extra de 25% foi eliminada para lagostas e caranguejos canadenses, regime que agora foi formalmente estendido até o fim de 2028. O peso físico deste segmento é substancialmente maior: em 2024, as exportações de lagostas para a China somaram 875 milhões de dólares canadenses (cerca de 612,2 milhões de dólares americanos), enquanto os caranguejos representaram 252 milhões de dólares canadenses (aproximadamente 176,3 milhões de dólares americanos).

A lógica econômica por trás dessas mudanças está vinculada à reorientação das rotas de suprimento. Face à pressão comercial dos Estados Unidos, Otawa busca diversificar os mercados de destino para garantir a realização de seus estoques e produtos processados. Segundo Mark Carney, o país está adiantado no cumprimento da meta de aumentar as exportações para a China em 50% até 2030, um indicador que reflete a capacidade real de deslocar volumes físicos de mercadorias para novos canais de consumo.