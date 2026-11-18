Comissão Europeia revisa crescimento da zona do euro em 2024

A Comissão Europeia revisou para cima a perspectiva de crescimento da zona do euro, projetando uma expansão de 1,2% para este ano — um salto em relação aos 0,9% previstos em maio. Esse ritmo deve se manter estável em 2025 e apresentar uma aceleração gradual, atingindo 1,3% em 2028, sustentado principalmente pela demanda externa.

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No entanto, esse cenário agregado mascara a fragilidade da França. A segunda maior economia do bloco apresenta as projeções mais pessimistas de toda a região: um crescimento de apenas 0,4% este ano e 0,6% em 2027, evidenciando um descolamento significativo em relação à média da zona do euro.

O cenário inflacionário volta a pressionar os indicadores. Impulsionada pela alta dos preços da energia — reflexo do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã -, a inflação na zona do euro deve saltar para 3,2% este ano, contra os 2,1% registrados em 2025. A projeção indica que a queda será lenta, recuando para 3,1% em 2027 e retornando aos 2,1% somente em 2028.

O quadro fiscal apresenta deterioração progressiva. O déficit orçamentário agregado da região deve subir de 3,0% do PIB em 2025 para 3,8% em 2028. A situação francesa é ainda mais crítica: com um déficit de 5,5% este ano, o país se afasta do teto de 3,0% estabelecido pela União Europeia. Sem mudanças estruturais nas políticas fiscais, a projeção é de que o déficit francês suba para 5,7% em 2028.

Essa trajetória de gastos reflete-se diretamente no endividamento. A relação dívida/PIB da zona do euro deve subir de 88,6% (2025) para 91,3% em 2028. Já a França apresenta uma trajetória de crescimento mais acelerada e volumosa da dívida: partindo de 115,7% em 2025, a relação deve atingir 119,2% este ano e chegar a 123,2% em 2028.