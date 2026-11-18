Agência Internacional de Energia aponta estagnação no ritmo de extração petrolífera venezuelana

A produção de petróleo da Venezuela atingiu 1,201 milhão de barris por dia em agosto, segundo dados primários da OPEP. O volume representa um crescimento marginal de aproximadamente 1 mil barris diários em relação a julho, quando a extração foi de 1,2 milhão. Já fontes secundárias da organização, que não utilizam estatísticas oficiais do governo venezuelano, estimam a produção em 1,145 milhão de barris por dia.

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Gargalos de infraestrutura e energia

A Agência Internacional de Energia (AIE) aponta que o ritmo de crescimento da extração estagnou após a alta registrada entre janeiro e agosto. A continuidade da ampliação da produção depende agora de investimentos concretos em manutenção, com foco específico na infraestrutura portuária e no sistema de fornecimento elétrico.

Embora tenham sido firmados 80 novos acordos no setor de hidrocarbonetos, grande parte desses contratos refere-se aos chamados "campos verdes". A operação efetiva desses ativos está condicionada à construção de rodovias, instalação de linhas de transmissão de energia e outras obras civis. Sem a execução desses elementos logísticos e energéticos, a extração física nesses novos trechos permanece inviável.

Metas de recuperação da PDVSA

A estatal PDVSA projeta escalar a operação para 1,5 milhão de barris por dia até 2027. O planejamento médio prevê 2 milhões de barris em cinco anos, com a meta de longo prazo, em dez anos, de retornar ao patamar de 3 milhões de barris diários. Este último volume busca recuperar a capacidade operacional do final da década de 1990, quando a empresa extraía entre 3,1 e 3,5 milhões de barris por dia, antes do declínio causado por falhas de manutenção, politização da gestão e as sanções impostas pelos Estados Unidos em 2019.