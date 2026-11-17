O governo de Donald Trump implementou uma nova norma que altera as regras de exportação, reexportação e transferência de chips de Inteligência Artificial (IA) para data centers localizados fora dos Estados Unidos. A medida, elaborada pelo Escritório de Indústria e Segurança (BIS) do Departamento de Comércio, transforma a aquisição desses componentes em um processo dependente de autorização prévia para um grupo específico de países, incluindo o Brasil, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia.
O objetivo prático da norma é fechar brechas regulatórias. O governo americano identificou que empresas chinesas estavam utilizando a infraestrutura de data centers em países terceiros para acessar a capacidade de processamento de chips de IA dos EUA, contornando as restrições de exportação direta para a China. Com a nova regra, centros de dados que forneçam grandes volumes de capacidade computacional a entidades chinesas passam a exigir licença do governo norte-americano.
Para o Brasil e as demais nações listadas, a mudança significa que o comércio de semicondutores avançados deixa de ser automático. O BIS classifica esses países como apresentando um "risco de desvio acima do normal", o que obriga a implementação de licenças de exportação para garantir que a tecnologia não seja redirecionada para a China.
Além da exigência de licenças, a norma amplia a responsabilidade de fiscalização. Fabricantes de semicondutores e empresas logísticas responsáveis pelo envio dos chips agora devem aplicar protocolos de verificação mais rigorosos para assegurar que o destino final e o uso do hardware estejam em conformidade com as diretrizes de segurança nacional dos EUA.
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