Governo de Moçambique implementa certificação de alevinos e rações para fortalecer aquacultura

O Governo de Moçambique está a implementar um processo de certificação de alevinos e da ração utilizada na produção aquícola. A medida visa elevar a qualidade dos factores de produção e estabelecer as condições necessárias para o crescimento sustentável da aquacultura no país.

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O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado do Mar e Pescas, Momade Juízo, durante o lançamento da Semana Comemorativa do Dia Mundial da Pesca, assinalado a 21 de Novembro. Segundo o governante, a intervenção sobre a certificação de alevinos e rações surge para responder a problemas críticos nas matrizes e integrar um pacote de medidas para aumentar a produção e melhorar os rendimentos dos operadores do sector.

Investimentos e Transformação Agrária

No âmbito do Programa de Transformação Agrária, o Executivo planeia as seguintes acções:

Distribuição de infraestruturas: Previsão de entrega de 956 gaiolas flutuantes ainda este ano para ampliar a produção de pescado em cativeiro.

Previsão de entrega de 956 gaiolas flutuantes ainda este ano para ampliar a produção de pescado em cativeiro. Capacitação técnica: Transferência de tecnologias e conhecimentos sobre técnicas de produção, conservação e processamento.

Transferência de tecnologias e conhecimentos sobre técnicas de produção, conservação e processamento. Logística: Construção de infraestruturas de apoio à comercialização, com destaque para mercados de primeira venda equipados.

Momade Juízo salientou que estas iniciativas pretendem não apenas elevar os níveis de produção, mas também reduzir as perdas pós-captura através da optimização dos métodos de conservação e processamento.

Panorama da Produção e Metas

Dados apresentados durante a cerimónia revelam a disparidade entre a pesca extractiva e a aquacultura em Moçambique. Em 2025, a produção de pescado via pesca extractiva foi de cerca de 515 mil toneladas, sendo que aproximadamente 95% resultaram da actividade artesanal.

Já a aquacultura registou pouco mais de 5,6 mil toneladas, valor significativamente inferior ao potencial estimado do país, que é de quatro milhões de toneladas. Perante este cenário, o Governo pretende aumentar a produção aquícola para um intervalo entre 30 mil e 60 mil toneladas nos próximos quatro anos, conforme previsto no Programa de Transformação Agrária.

A Semana Comemorativa do Dia Mundial da Pesca, com o lema Por uma Pesca e Aquacultura Desenvolvida, Responsável e Sustentável , terá as suas cerimónias centrais a 21 de Novembro, no distrito de Bilene, província de Gaza, sob a direcção do Presidente da República, Daniel Chapo.