Economista critica pacote de corte de gastos do governo federal brasileiro

O pacote de contenção de gastos do governo federal é, na prática, uma concessão ao mercado financeiro que sacrifica a base produtiva do Brasil. Esta é a análise do economista Presley Vasconcellos, mestre em Teoria Econômica, que classifica a projeção de economia entre R$ 45 bilhões e R$ 60 bilhões como ineficaz.

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Para Vasconcellos, a prioridade da equipe econômica atual não é a estruturação de um projeto de Estado para geração de renda e emprego, mas sim o envio de sinais de curto prazo para a economia especulativa. Essa submissão ao setor rentista, segundo o especialista, trava a superação da dependência externa e o desenvolvimento de setores estratégicos.

O ponto central da crítica reside na matemática do endividamento público. O governo propõe limitar o crescimento real dos gastos a 2% acima da inflação (reduzindo a meta anterior de 2,5%) e revisar o piso da saúde vinculado aos royalties do petróleo. No entanto, Vasconcellos aponta que esse ajuste é anulado pela dinâmica dos juros:

Impacto dos juros: Cada alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros eleva a dívida pública em mais de R$ 60 bilhões.

Cada alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros eleva a dívida pública em mais de R$ 60 bilhões. Custo do capital: O país já desembolsa anualmente mais de R$ 1 trilhão apenas com o pagamento de juros da dívida.

O economista argumenta que fatores externos, como o El Niño, elevam a inflação de alimentos, forçando o Banco Central a subir os juros, o que torna o ajuste fiscal irrelevante diante do volume de capital transferido ao setor financeiro.

Vasconcellos também rebate a analogia comum entre o orçamento público e o doméstico, definindo-a como "amadorismo colossal". Ele recorda que o Brasil emite a própria moeda e possui amplas reservas internacionais. Citando dados do FMI, o especialista destaca que o investimento público possui um efeito multiplicador: cada 1% de aumento no gasto estatal estratégico induz uma expansão de 10% nos investimentos privados.

Sobre a estrutura do orçamento, o analista lembra que mais de 90% das despesas da União são obrigatórias, com forte peso da previdência. Nesse cenário, cortes em despesas administrativas menores seriam irrelevantes — o chamado "troco de pinga" — enquanto a rigidez orçamentária permanece intacta.

Um ponto de concordância do economista é a tentativa de elevar de 10% para 20% o corte nas renúncias tributárias. Segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), essas isenções somaram R$ 545 bilhões em 2025, evidenciando uma assimetria onde grandes corporações mantêm benefícios por décadas sem contrapartidas reais.

Por fim, Vasconcellos alerta que a falta de investimento em produtividade e a dependência de insumos básicos (como fertilizantes para o trigo) deixam a população vulnerável a oscilações cambiais. Ele conclui que o atual pacote fiscal, além de ser desidratado no Congresso, servirá apenas como ruído político, sem alterar a estrutura industrial ou a situação econômica real do país.