Raptos acabam em Moçambique: confiança dos investidores regressa ao país

A interrupção de novos casos de rapto em Moçambique é vista como um fator decisivo para a recuperação da confiança dos agentes económicos e a concretização da agenda presidencial de independência económica. O empresário Inocêncio Paulino, membro do Comité de Supervisão do Fundo Soberano, afirmou que a estabilidade na segurança remove barreiras que anteriormente comprometiam a permanência de capitais e o funcionamento de empresas no país.

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De acordo com o empresário, a insegurança provocada pelos raptos resultou na fuga de capitais para mercados externos, contribuindo para a escassez de divisas e prejudicando a capacidade de financiamento da atividade económica nacional. Para Paulino, a garantia de segurança é uma "condição primária" para que o investimento, a produção e o emprego voltem a crescer de forma sustentável.

Impacto económico e ciclo de investimento

A análise do empresário destaca que os raptos causavam a rutura do ciclo económico, afetando a cadeia que liga o investimento ao consumo final. A instabilidade levou à paragem de indústrias e à perda de postos de trabalho, reduzindo o rendimento das famílias e a procura de bens no mercado interno.

Com a estabilização do cenário, Paulino acredita que as condições estão reunidas para:

Restabelecer a cadeia de valor e retomar projetos empresariais;

Estimular a mobilização de capitais que estavam fora do circuito produtivo;

Atrair investimentos nacionais e estrangeiros.

Dados sobre a criminalidade e segurança

O Governo de Moçambique e o Presidente Daniel Chapo anunciaram que o país completou, em outubro de 2026, um ano sem registo de novos raptos, período iniciado a 7 de outubro de 2025. Este resultado é atribuído à liderança do Chefe de Estado na implementação de medidas de controlo do fenómeno.

O histórico do crime revela a escala do problema nos últimos anos:

2010 a Março de 2024: Foram registados 185 raptos, resultando na detenção de cerca de 300 suspeitos.

Foram registados 185 raptos, resultando na detenção de cerca de 300 suspeitos. Janeiro de 2024 a Março de 2025: O Ministério do Interior reportou 19 raptos consumados e duas tentativas, com a detenção de 33 indivíduos e a apreensão de armas e viaturas.

Prioridades para a industrialização e desenvolvimento

Inocêncio Paulino defende que o setor privado moçambicano tem competência para dinamizar a economia, especialmente através da mobilização de quadros qualificados na diáspora. O empresário sugere a criação de incentivos para que profissionais e investidores moçambicanos participem em projetos estratégicos nos setores de petróleo e gás, indústria transformadora e agro-processamento.

O empresário sublinha a importância das micro, pequenas e médias empresas na industrialização do país, defendendo a transformação local de matérias-primas agrícolas para reduzir a dependência de importações.

Finalmente, Paulino ressalta que, embora o fim dos raptos seja um avanço crucial, a plena execução da agenda de independência económica depende da consolidação da paz em todo o território, especificamente com a erradicação do terrorismo em Cabo Delgado.