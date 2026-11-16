Petrobras cai da 3ª para a 6ª posição em ranking global de lucro líquido

A Petrobras registrou um paradoxo financeiro no terceiro trimestre de 2026: embora tenha aumentado seu lucro líquido em 21,5% (em reais) na comparação anual, a companhia perdeu terreno no cenário global. Segundo levantamento do Poder360, que analisou 10 das maiores petroleiras de capital aberto, a estatal brasileira despencou da 3ª para a 6ª posição no ranking de lucratividade.

Photo: Petrobras , общественное достояние, через Wikimedia Commons Логотип Петробраз

Em termos absolutos, o lucro da Petrobras foi de US$ 7,7 bilhões (equivalente a R$ 39,75 bilhões). No entanto, a distância para o topo da lista é gritante. A Saudi Aramco, líder do setor, reportou um lucro de US$ 36,6 bilhões — um valor quase cinco vezes superior ao da empresa brasileira. Logo atrás, ExxonMobil e Shell consolidaram a segunda e terceira posições, respectivamente.

É fundamental notar que este ranking baseia-se no lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora, conforme reportado nos balanços oficiais. O levantamento ignora os "lucros ajustados", que frequentemente mascaram a realidade financeira ao excluir efeitos específicos sob critérios próprios de cada empresa. Nesse recorte rigoroso, a Petrobras foi a companhia que apresentou a queda mais acentuada em posição, enquanto a Chevron registrou a maior ascensão, saltando do 6º para o 4º lugar.

O fator preço e a geopolítica

O desempenho positivo do setor, no geral, não se deve a ganhos de eficiência operacional generalizados, mas a um fator externo: a alta do preço do petróleo. Entre julho e setembro de 2026, o barril do Brent — referência global — custou, em média, US$ 97, representando um salto de 40,4% em relação ao mesmo período de 2025.

Essa pressão nos preços é reflexo direto da instabilidade no Golfo Pérsico, exacerbada pelas tensões entre Estados Unidos e Irã. O cenário geopolítico tornou-se ainda mais rígido em novembro de 2026, quando o presidente Donald Trump retirou seu vice, J. D. Vance, das negociações de paz, afirmando que os EUA não necessitam de um acordo com o Irã.

A Chevron, por exemplo, viu seu lucro disparar para US$ 9,9 bilhões (um crescimento de 2,8 vezes em um ano), impulsionada não apenas pelos preços do petróleo, mas por margens maiores na venda de derivados e recordes de processamento em suas refinarias americanas.

Tensão entre dividendos e expansão

Para o mercado financeiro, o lucro nominal da Petrobras não foi suficiente para acalmar os investidores. Após a divulgação do balanço, as ações da estatal chegaram a cair, evidenciando um conflito de interesses: a expectativa por dividendos imediatos versus a estratégia de reinvestimento.

A gestão da Petrobras defende a alocação de capital em investimentos, argumentando que o ciclo de preços elevados do petróleo deve ser a janela de oportunidade para ampliar a capacidade de produção de óleo e gás. Embora as ações tenham mostrado recuperação nos dias subsequentes, a questão central permanece: a empresa está trocando a rentabilidade imediata do acionista por um crescimento de longo prazo em um mercado global cada vez mais volátil.