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Brasil cria plataforma para adequar exportações de commodities ao novo regulamento da UE

economia

O Brasil implementou um mecanismo técnico para mitigar os riscos comerciais impostos pelo novo Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR). A medida visa evitar que a burocracia de comprovação socioambiental se transforme em uma barreira não tarifária para as exportações de commodities brasileiras.

O custo da conformidade e o prazo crítico

O EUDR estabelece que produtos como soja, carne bovina, cacau, café e madeira não podem ter sido originados de áreas desmatadas ou degradadas após 31 de dezembro de 2020. A régua temporal é rígida: a lei entra em vigor para médias e grandes empresas em 30 de dezembro deste ano, enquanto micro e pequenas empresas têm prazo até 30 de junho de 2027.

Embora a legislação europeia responsabilize legalmente o importador dentro do bloco, a dinâmica de mercado transfere a pressão para o exportador. Sem a comprovação de rastreabilidade, o produtor brasileiro corre o risco de ser preterido por fornecedores de outros países que já possuam sistemas de certificação compatíveis com as exigências da UE.

A resposta técnica: Plataforma Agro Brasil + Sustentável

Para evitar a dependência de certificações privadas ou auditorias externas onerosas, o governo brasileiro, via Conselho de Estratégia Comercial (CEC) da Camex, desenvolveu a plataforma Agro Brasil + Sustentável. O objetivo é transformar dados governamentais em um ativo comercial.

O funcionamento do sistema baseia-se no cruzamento de bases de dados: as informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) são confrontadas com registros de desmatamento, embargos ambientais, áreas protegidas e conformidade trabalhista. Quando a situação é regular, o sistema emite o Relatório de Análise Socioambiental para Operações de Exportação (RASOE).

Na prática, o RASOE funciona como um selo de conformidade oficial do Estado brasileiro, permitindo que o produtor rural compartilhe a documentação com exportadores e compradores europeus, reduzindo a assimetria de informação e a insegurança jurídica da operação.

Geopolítica e o fator Mercosul

A criação deste sistema ocorre em um momento de tensão diplomática e comercial. A questão ambiental foi um dos principais entraves para a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, que levou 27 anos para ser negociado e entrou em vigor provisoriamente em 1º de maio deste ano.

A UE condicionou a cooperação comercial ao cumprimento de metas do Acordo de Paris e a adoção de cláusulas ambientais vinculantes. Assim, a plataforma brasileira não é apenas uma ferramenta logística, mas uma tentativa de neutralizar a narrativa de que o Brasil não possui controle sobre a origem de seus produtos, tentando evitar que a pauta ambiental seja utilizada como ferramenta de protecionismo econômico.

Missões diplomáticas recentes na Bélgica e Alemanha apresentaram a plataforma aos governos europeus. Embora a recepção tenha sido mista, a diplomacia brasileira aposta na credibilidade do certificado para manter a competitividade das commodities nacionais no mercado europeu.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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