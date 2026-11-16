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Alemanha inicia obras para conectar trecho da rodovia A44

economia

A malha rodoviária da Alemanha inicia a construção de um trecho de 4,4 quilômetros da rodovia A44, entre Ratingen-Ost e Heiligenhaus, para eliminar um gap físico que interrompe a continuidade da via há cinquenta anos. O ativo central do projeto, a ponte sobre o vale de Angerbachtal (Angerbachtalbrücke), já está construído e operacional, porém permanecia inutilizável por falta de conexão com as estradas adjacentes.

Транспортная связанность экономики. Промышленный пейзаж с железнодорожным транспортом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Транспортная связанность экономики. Промышленный пейзаж с железнодорожным транспортом

O gargalo logístico e a operação

Atualmente, o fluxo de veículos entre a aglomeração de Düsseldorf, Bergisch-Land e a região do Ruhr é limitado pela inexistência desse segmento, forçando o tráfego para rotas alternativas e estradas regionais secundárias. A conclusão do trecho transformará a infraestrutura instalada em capacidade de transporte efetiva, conectando a A44 diretamente à rodovia A3 e ao Aeroporto de Düsseldorf.

A operação do novo segmento visa reduzir o tempo de deslocamento em aproximadamente 20 minutos. Uma vez integrado ao sistema, o trecho terá capacidade para absorver um fluxo de até 36.000 veículos por dia, transferindo a carga de tráfego das vias secundárias para a via expressa.

Custo e impacto sistêmico

O investimento para a execução deste trecho final é de 200 milhões de euros. Segundo a Câmara de Comércio e Indústria de Düsseldorf, a ausência dessa conexão gerou perdas econômicas estimadas em 200 milhões de euros anuais, decorrentes da ineficiência nas cadeias logísticas e do aumento no consumo de combustível.

As obras, coordenadas pela empresa DEGES com apoio dos governos federal e do estado da Renânia do Norte-Vestfália, tiveram início em novembro de 2026, após a resolução de impasses jurídicos e ambientais.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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