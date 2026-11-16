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PMEs moçambicanas enfrentam barreira histórica: BCL define integração em cadeias até 2035

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O Bureau de Conteúdo Local (BCL), braço operacional da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), estabeleceu a meta de integrar 10 mil pequenas e médias empresas (PME) nas cadeias de valor de sectores estratégicos até 2035. A iniciativa visa gerar oportunidades de rendimento para dois milhões de moçambicanos, transformando os grandes investimentos no país em benefícios económicos concretos.

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A estratégia foi detalhada por Amahoro Lins, responsável pelo Desenvolvimento de Negócios e Gestão de Projectos do BCL, durante o painel "Opportunities for Africa's SMEs and Entrepreneurs” no Africa Gas & LNG Summit. Para alcançar estes objectivos, o BCL foca-se em três pilares prioritários: financiamento acessível, desenvolvimento de capacidades e parcerias empresariais.

Capacitação e competitividade de fornecedores

O BCL defende que, para aceder aos contratos de grandes projectos, as PME devem alinhar-se a rigorosos padrões de qualidade, segurança e desempenho. A proposta inclui a implementação de programas de desenvolvimento de fornecedores que integrem:

  • Formação prática e mentoria;
  • Acesso antecipado aos planos de aquisição;
  • Apoio técnico na preparação para concursos.

A organização sublinha que a responsabilidade é partilhada, cabendo às próprias empresas investir na melhoria da gestão, na formação de quadros e na obtenção de certificações necessárias para transitar de simples fornecedores registados para empresas competitivas.

Soluções de financiamento e parcerias estratégicas

Um dos maiores entraves identificados é o acesso ao capital. O Bureau promove o Supply Chain Finance (financiamento das cadeias de fornecimento) como alternativa para reduzir a dependência de garantias tradicionais, permitindo que as PME obtenham crédito com base em contratos, encomendas ou facturas.

Paralelamente, o BCL incentiva a criação de joint ventures e parcerias entre empresas nacionais e operadores internacionais. O objectivo é acelerar a transferência de conhecimento e competências técnicas, permitindo que as PME moçambicanas assumam papéis mais relevantes nas cadeias de fornecimento.

Expansão para além do sector extractivo

Embora o contexto do evento seja o gás e petróleo, a visão do BCL para 2035 é multissetorial. A estratégia de Conteúdo Local abrange também a mineração, agricultura, indústria transformadora, infra-estruturas e serviços, procurando diversificar os mercados onde as empresas nacionais podem crescer e operar.

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