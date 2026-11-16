Brasil modela primeira concessão de hidrovia do país para trecho entre Corumbá e Porto Murtinho

O governo brasileiro avança na modelagem da primeira concessão de hidrovia da história do país, focada no trecho de 600 quilômetros entre Corumbá (MS) e a foz do Rio Apa, em Porto Murtinho, incluindo o canal do Tamengo. O projeto, que prevê investimentos de R$ 64 milhões ao longo de 15 anos, depende agora da finalização de um acordo diplomático trilateral entre Brasil, Paraguai e Bolívia.

Photo: panoramio.com by user 2433337, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колонна судов вдоль Суэцкого канала

O ponto central de trava nas negociações era a governança: quem deteria a competência de fiscalizar e regular a via, dado que o trecho, embora majoritariamente brasileiro, faz fronteira direta com o Paraguai (330 km) e a Bolívia (48 km). Enquanto os governos vizinhos sugeriam uma responsabilidade alternada, a proposta atual do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) define a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) como a gestora e reguladora do contrato.

Para viabilizar a aceitação externa, a estrutura de governança será complementada por comissões mistas com representantes dos três países. As atribuições específicas dessas comissões ainda estão em fase de discussão, mas a minuta do acordo já se encontra em ajustes finais. Na prática, a implementação do projeto ainda enfrenta um gargalo institucional: a necessidade de ratificação pelos congressos nacionais dos três países envolvidos.

Apesar da instabilidade política recente no Paraguai, incluindo a troca na Presidência após o impeachment de Santiago Peña, o MPor afirma que o cronograma técnico não foi impactado. O projeto já havia sido enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU), mas foi paralisado anteriormente por pressões diplomáticas de Assunção e La Paz.

A transição do modelo atual — onde a manutenção, dragagem e sinalização dependem de orçamentos do DNIT — para a concessão privada visa garantir a estabilidade do Calado Mínimo Operacional (CMO). O objetivo prático é elevar a capacidade de movimentação de carga, que em 2025 ficou em cerca de 8,5 milhões de toneladas, para um patamar entre 25 e 30 milhões de toneladas até 2030.

A empresa concessionária assumirá a responsabilidade integral pela exploração de canais, bacias de evolução, áreas de fundeio e o monitoramento hidrológico do corredor, essencial para o escoamento de minério de ferro, manganês e grãos do Centro-Oeste.