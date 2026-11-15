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Choque europeu: gastos sociais colidem com a realidade orçamentária

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A Europa enfrenta hoje um choque de realidade aritmética, escreve The Economist. Segundo os analistas da revista, o que se vê nas ruas da França, Alemanha, Espanha e Itália — entre protestos por educação e crises imobiliárias — não é apenas descontentamento social isolado, mas o sintoma de um modelo de Estado que atingiu o seu limite financeiro. O continente viveu décadas sob um padrão de gastos públicos que, no cenário atual, tornou-se insustentável.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A disparidade entre a entrega de benefícios e a capacidade de financiamento é gritante. Para se ter uma ideia da escala, os países da União Europeia (UE) destinam, em média, 10% do seu PIB para pensões públicas — quase o dobro do índice registrado nos Estados Unidos. No total, a despesa social pública na UE consome quase 30% do PIB, enquanto nos EUA esse número não chega a 20%.

Essa estrutura reflete a observação feita anteriormente pela ex-chanceler alemã Angela Merkel: a Europa detém apenas 7% da população mundial, mas concentra 25% do PIB global e impressionantes 50% dos gastos sociais do planeta. O problema é que a prosperidade que sustentava esse volume de gastos está estagnando, enquanto a população envelhece.

O resultado é um endividamento crônico. Cinco países, incluindo França, Itália e Espanha, já possuem dívidas públicas iguais ou superiores a 100% do PIB. Outros dez, entre eles Bélgica e França, estão sob o "procedimento de déficit excessivo" da UE, uma medida disciplinar para quem ignora as regras do bloco (limite de dívida em 60% do PIB e déficit orçamentário em 3% do PIB).

A pressão agora é monetária. Com a alta das taxas de juros, o custo do serviço da dívida disparou. A França, por exemplo, projeta gastar € 91 bilhões com juros de empréstimos em 2027, um salto considerável frente aos € 79 bilhões previstos para 2026. O governo se vê em um beco sem saída: cortar benefícios sociais em meio à inflação de custos e energia é um suicídio político.

Essa vulnerabilidade é quantificada pelo "índice de resiliência social" da seguradora Allianz. Segundo a empresa, 70% dos tumultos e agitações civis entre 2020 e 2025 ocorreram em economias avançadas, onde a prosperidade coexiste com a polarização política e a incapacidade de realizar reformas estruturais.

Exemplos claros dessa paralisia aparecem na Bélgica, com um déficit previsto de 5% do PIB para 2026 e dívida de 112%, levando o primeiro-ministro Bart De Wever a oferecer renúncia após falhar em acordar cortes orçamentários. Na Alemanha, o cenário é de alerta: os gastos sociais subiram 6% no último ano, representando 30% do PIB (dois pontos acima do nível pré-pandemia). As contribuições de segurança social já consomem 42% dos salários brutos, com previsão de chegar a 50% até 2040.

O caso mais crítico, porém, é o da França. Com um parlamento fragmentado em três blocos hostis e a ascensão de polos populistas como os de Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen, a governabilidade tornou-se quase inexistente. O atual primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, tenta reduzir o déficit de 5,4% (em 2026) para 5% (em 2027), propondo uma economia de € 43 bilhões.

A medida mais polêmica é o congelamento nominal de pensões e salários de servidores. A contradição do eleitorado francês é evidente: 85% consideram urgente a redução da dívida pública, mas 56% defendem a redução da idade de aposentadoria. Enquanto populistas prometem manter privilégios, o governo alerta que, para investir nos jovens, será necessário cortar gastos com os idosos.

A Europa chega a um ponto de inflexão. O Estado de bem-estar social é um pilar da identidade europeia, mas a incapacidade política de debater a aritmética orçamentária pode transferir a decisão para as mãos dos mercados de títulos. Se a política não resolver a conta, a crise financeira o fará.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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