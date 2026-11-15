Empresas moçambicanas vão fabricar well jumpers para projeto Coral Norte liderado pela ENI

Um consórcio composto por empresas moçambicanas formalizou um contrato para a fabricação de cinco estruturas submarinas, conhecidas como well jumpers, destinadas ao projecto Coral Norte. A iniciativa, liderada pela petrolífera italiana ENI, visa a ligação entre os poços de gás e o sistema de produção da plataforma.
O acordo foi celebrado entre o consórcio Oteka Subsea Fabrication e a empresa italiana Baker Hughes, que actua como fornecedora na cadeia de valor do projecto. A assinatura do contrato ocorreu durante a Cimeira de Óleo e Gás de África, em Maputo.
As estruturas a fabricar consistem em tubos rígidos de aproximadamente 400 metros, concebidos para operar em águas profundas (superiores a 500 metros) com uma vida útil estimada em 50 anos. Do total de cinco unidades, quatro serão operacionais e uma terá função genérica.
O processo de produção abrange as seguintes etapas:
A execução dos trabalhos terá a duração prevista de oito meses, podendo estender-se até um ano. Segundo Yara Mutisse, chefe de operações do Grupo Leonardo, as medições submarinas já foram fornecidas pelo cliente, permitindo o início da fase técnica.
A operação será dividida entre duas províncias:
Para garantir a capacidade técnica exigida pelo sector de petróleo e gás, o consórcio reuniu competências complementares de diversas empresas:
O processo de contratação, que incluiu as fases de concurso e avaliação, estendeu-se por mais de nove meses. O projecto Coral Norte prevê a chegada da respectiva plataforma a Moçambique no próximo ano.
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Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.