Empresas moçambicanas vão fabricar well jumpers para projeto Coral Norte liderado pela ENI

Consórcio de empresas moçambicanas assina contrato para fabricação de estruturas submarinas do projecto Coral Norte

Um consórcio composto por empresas moçambicanas formalizou um contrato para a fabricação de cinco estruturas submarinas, conhecidas como well jumpers, destinadas ao projecto Coral Norte. A iniciativa, liderada pela petrolífera italiana ENI, visa a ligação entre os poços de gás e o sistema de produção da plataforma.

Photo: commons.wikimedia.org by Ivantrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газовые трубы

O acordo foi celebrado entre o consórcio Oteka Subsea Fabrication e a empresa italiana Baker Hughes, que actua como fornecedora na cadeia de valor do projecto. A assinatura do contrato ocorreu durante a Cimeira de Óleo e Gás de África, em Maputo.

Detalhes técnicos e operação

As estruturas a fabricar consistem em tubos rígidos de aproximadamente 400 metros, concebidos para operar em águas profundas (superiores a 500 metros) com uma vida útil estimada em 50 anos. Do total de cinco unidades, quatro serão operacionais e uma terá função genérica.

O processo de produção abrange as seguintes etapas:

Engenharia e fabricação metálica;

Soldadura e aplicação de revestimento anticorrosivo (coating);

Testes de qualidade e montagem;

Carregamento e entrega.

A execução dos trabalhos terá a duração prevista de oito meses, podendo estender-se até um ano. Segundo Yara Mutisse, chefe de operações do Grupo Leonardo, as medições submarinas já foram fornecidas pelo cliente, permitindo o início da fase técnica.

Logística e distribuição geográfica

A operação será dividida entre duas províncias:

Maputo: A fase inicial de metalurgia e parte do revestimento será realizada no estaleiro da empresa DUYS.

A fase inicial de metalurgia e parte do revestimento será realizada no estaleiro da empresa DUYS. Cabo Delgado: A montagem final e a logística de entrega serão efectuadas em Pemba, utilizando as instalações do Pemba Bulk Terminal.

Estrutura do consórcio e competências

Para garantir a capacidade técnica exigida pelo sector de petróleo e gás, o consórcio reuniu competências complementares de diversas empresas:

OeG Serviços (Grupo Leonardo): Responsável pela gestão do projecto, procurement, mobilização de mão-de-obra e supervisão.

Responsável pela gestão do projecto, procurement, mobilização de mão-de-obra e supervisão. Duys: Fornecimento de infraestrutura industrial em Maputo para fabricação metálica.

Fornecimento de infraestrutura industrial em Maputo para fabricação metálica. Donelli: Execução dos trabalhos de pintura e protecção anticorrosiva.

Execução dos trabalhos de pintura e protecção anticorrosiva. Ponticelli: Integrante da parceria para a execução dos trabalhos.

O processo de contratação, que incluiu as fases de concurso e avaliação, estendeu-se por mais de nove meses. O projecto Coral Norte prevê a chegada da respectiva plataforma a Moçambique no próximo ano.