Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado

O Ministério da Fazenda confirmou, nesta sexta-feira (13), o encerramento de um subsídio específico para o combustível: a subvenção de R$ 1,40 por litro de diesel importado chegou ao fim e não será renovada.

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Na prática, a medida remove um amortecedor financeiro que reduzia o custo de aquisição do diesel vindo do exterior. A ausência dessa subvenção expõe o preço do combustível importado de forma mais direta às oscilações do mercado internacional, sem a compensação governamental de R$ 1,40 por unidade de medida.

Em comunicado breve, a pasta deixou aberta a possibilidade de retomar a medida no futuro. No entanto, qualquer nova implementação dependerá de um critério claro: a evolução dos preços do petróleo, fator que ditará se haverá a necessidade de nova intervenção para conter a volatilidade dos custos logísticos no país.