Empresa em Dondo viola licença e expande produção: multa de 700 mil meticais paralisa operações

Uma empresa situada no distrito do Dondo, província de Sofala, foi sancionada com uma multa total de aproximadamente 700 mil meticais após a conclusão de uma fiscalização que revelou a produção clandestina de gás acetileno e irregularidades ambientais.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

A análise da documentação efetuada pelas autoridades competentes constatou que a unidade industrial possuía autorização legal apenas para a produção de oxigénio. No entanto, a empresa utilizou essa licença para produzir também gás acetileno, atividade para a qual não detém autorização. De acordo com os estudos realizados, o gás seria destinado a pequenas indústrias para fins de corte e soldadura.

Detalhes das sanções financeiras

O valor total da multa é resultado de duas infrações distintas, conforme detalhado por Domingos Ncuinda, delegado da Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental (AQUA) em Sofala:

300 mil meticais pela realização de atividade sem a devida autorização;

pela realização de atividade sem a devida autorização; 400 mil meticais devido ao mau acondicionamento de resíduos e efluentes.

Irregularidades elétricas e suspensão de atividades

Durante a fiscalização, o setor dos Recursos Minerais e Energia solicitou a apresentação das licenças de exploração elétrica, bem como a prova da legitimidade técnica dos operadores da fábrica. Apesar de a empresa ter garantido que apresentaria a documentação na sexta-feira, as autoridades confirmaram que nenhum dos documentos foi entregue.

Desta forma, a empresa encontra-se numa situação de estabelecimento e exploração sem a devida licença das instalações elétricas. Como consequência direta, a produção de gás acetileno foi suspensa.

"A actividade de produção de gás acetileno fica suspensa até haver o devido esclarecimento e garantias de segurança”, afirmou Amarildo Picardo, representante do Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) em Sofala.