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Brasil tem matriz limpa, mas tarifas de energia estão entre as mais caras do mundo

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O Brasil vive um paradoxo energético: possui uma das matrizes elétricas mais limpas e diversificadas do mundo, mas entrega ao consumidor final uma das tarifas mais onerosas do planeta. A contradição revela que a abundância de fontes renováveis não se traduz em economia para a indústria, para o agronegócio ou para as famílias, devido a um sistema sufocado por decisões políticas obsoletas e subsídios mal calibrados.

Работы на вышке ЛЭП
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Работы на вышке ЛЭП

Para entender a gravidade do custo, é preciso olhar para o peso da energia no orçamento real. Em janeiro de 2025, a tarifa média industrial foi de R$ 0,704/kWh, saltando para R$ 0,894/kWh quando somados os impostos. O impacto no bolso é proporcionalmente devastador: para consumir 200 kWh mensais, um brasileiro compromete 4,54% do seu PIB per capita. Em comparação, a mesma quantidade de energia custa aos alemães 1,72% e aos espanhóis 2,85% de sua renda per capita. O Brasil encarece a luz significativamente mais do que emergentes como Turquia (2,02%) e Chile (2,65%).

A análise da composição da conta de luz mostra que o problema não está na produção da energia em si. A geração representa apenas 30% do valor final. O restante é dividido quase equitativamente entre custos de transmissão e distribuição (36%) e a carga de impostos e encargos setoriais (33%).

Um dos pontos centrais dessa ineficiência é a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), mecanismo utilizado para financiar políticas públicas através da tarifa. Em 2025, a CDE atingiu o custo de R$ 49,2 bilhões — um salto de 32% em relação ao ano anterior -, sendo que R$ 46,2 bilhões foram arcados diretamente pelos consumidores. Na prática, a tarifa de luz tornou-se um substituto improvisado do Orçamento Público.

Além do peso fiscal, há a ineficiência operacional. O modelo de otimização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é considerado antiquado, resultando em um desperdício estimado em até 20% da energia gerada antes mesmo de chegar ao destino. Soma-se a isso o fenômeno do curtailment (interrupção forçada de usinas), reflexo de um erro de planejamento locacional: usinas foram construídas longe dos centros de consumo, sem a infraestrutura de transmissão necessária para escoar a produção.

O resultado é um arcabouço regulatório remendado, que protege monopólios e mantém subsídios que operam como um "Robin Hood ao contrário". O setor encontra-se em uma espiral de ineficiência: há sobra de energia em locais errados, risco de apagões por falta de transmissão e a ausência de sinais de preço claros para geradores e consumidores. A solução técnica para a migração para um mercado livre e eficiente é conhecida; o que permanece ausente é a vontade política para desmantelar a estrutura atual.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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