Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

SindiTabaco alerta que Imposto Seletivo pode ampliar mercado ilegal de cigarros

economia

O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) disparou um alerta ao governo federal sobre a implementação do Imposto Seletivo (IS). Para a entidade, a elevação da carga tributária sobre os cigarros não funcionará como um simples mecanismo de arrecadação, mas como um catalisador para o mercado ilegal, prejudicando a competitividade da indústria formal e a renda de milhares de produtores rurais.

Обесценение национальной валюты. Паллеты с грузом на открытой площадке
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Обесценение национальной валюты. Паллеты с грузом на открытой площадке

O ponto central da crítica é a quebra de expectativa. Segundo o sindicato, as negociações conduzidas com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério da Fazenda haviam sinalizado a manutenção da tributação atual. A mudança repentina, afirma o SindiTabaco, elimina a previsibilidade necessária para o planejamento empresarial e aprofunda o abismo de preços entre o produto legal e o contrabando.

O custo da ilegalidade: R$ 10 bilhões em jogo

Para sustentar a tese de que mais impostos podem significar menos arrecadação, o SindiTabaco apresenta dados do Instituto Ipsos Ipec referentes a 2025. O volume de cigarros ilegais que circularam no Brasil atingiu a marca de 32 bilhões de unidades, movimentando aproximadamente R$ 10 bilhões.

O impacto direto para o Estado é a evasão fiscal: estima-se que R$ 8,5 bilhões tenham deixado de entrar nos cofres públicos em 2025 devido ao comércio irregular. O argumento do sindicato é matemático: se o preço do cigarro legal sobe via Imposto Seletivo, a vantagem competitiva do produto clandestino aumenta, incentivando a migração do consumidor para o mercado paralelo e fortalecendo organizações criminosas.

A base produtiva e a balança comercial

O impacto da medida não se limita às prateleiras, mas atinge a base da cadeia produtiva, especialmente no Sul do país. Os números de 2025 mostram a relevância do setor para a economia brasileira:

  • Exportações: 561 mil toneladas enviadas para 121 países, gerando uma receita de US$ 3,38 bilhões.
  • Renda no campo: Na safra 2025/2026, os produtores rurais receberam R$ 12,8 bilhões.
  • Empregos: A cadeia envolve cerca de 530 mil pessoas no ciclo rural e 44 mil postos de trabalho diretos na indústria.
  • Distribuição: A atividade está presente em 527 municípios, com forte peso na agricultura familiar.

A contradição fiscal

Em 2025, o setor de tabaco recolheu R$ 24 bilhões em tributos federais e estaduais. O SindiTabaco argumenta que elevar a alíquota sem endurecer a fiscalização é um erro estratégico. Para Valmor Thesing, presidente da entidade, a política tributária não pode ignorar a realidade das fronteiras e da fabricação clandestina.

"Aumentar a carga sobre o mercado formal sem medidas efetivas de combate à ilegalidade pode ampliar distorções", afirma Thesing, sugerindo que o governo pode acabar reduzindo a base de arrecadação real ao empurrar o consumo para a informalidade.

O Imposto Seletivo, pilar da reforma tributária para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde, coloca o governo em um dilema: equilibrar a política de saúde pública com a viabilidade econômica de uma cadeia que sustenta centenas de milhares de trabalhadores e mantém o Brasil como líder nas exportações de tabaco desde 1993.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Luciana Genro
Brasil
Luciana Genro
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
últimos materiais
Crianças moçambicanas enfrentam atraso grave: desnutrição crónica compromete anos de escola
Terra formou seus próprios oceanos a partir do calor interno, aponta estudo
Chevrolet Silverado HD 2027 substitui hidráulica por direção eletrônica
Textura da batata engana: escolha errada destrói saladas e frituras
Senado Federal aprova projeto para incorporar vacina contra herpes-zóster no SUS para idosos
Tartar de salmão: a cura como garantia de segurança e textura
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria?
Cerca de duas mil famílias beneficiadas com nova rede em Infulene
Neurônios na amígdala agem como filtro para escolher o que guardar na memória
Minas Gerais sob pressão: governador eleito busca saídas além das linhas partidárias
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.