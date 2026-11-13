SindiTabaco alerta que Imposto Seletivo pode ampliar mercado ilegal de cigarros

O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) disparou um alerta ao governo federal sobre a implementação do Imposto Seletivo (IS). Para a entidade, a elevação da carga tributária sobre os cigarros não funcionará como um simples mecanismo de arrecadação, mas como um catalisador para o mercado ilegal, prejudicando a competitividade da indústria formal e a renda de milhares de produtores rurais.

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O ponto central da crítica é a quebra de expectativa. Segundo o sindicato, as negociações conduzidas com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério da Fazenda haviam sinalizado a manutenção da tributação atual. A mudança repentina, afirma o SindiTabaco, elimina a previsibilidade necessária para o planejamento empresarial e aprofunda o abismo de preços entre o produto legal e o contrabando.

O custo da ilegalidade: R$ 10 bilhões em jogo

Para sustentar a tese de que mais impostos podem significar menos arrecadação, o SindiTabaco apresenta dados do Instituto Ipsos Ipec referentes a 2025. O volume de cigarros ilegais que circularam no Brasil atingiu a marca de 32 bilhões de unidades, movimentando aproximadamente R$ 10 bilhões.

O impacto direto para o Estado é a evasão fiscal: estima-se que R$ 8,5 bilhões tenham deixado de entrar nos cofres públicos em 2025 devido ao comércio irregular. O argumento do sindicato é matemático: se o preço do cigarro legal sobe via Imposto Seletivo, a vantagem competitiva do produto clandestino aumenta, incentivando a migração do consumidor para o mercado paralelo e fortalecendo organizações criminosas.

A base produtiva e a balança comercial

O impacto da medida não se limita às prateleiras, mas atinge a base da cadeia produtiva, especialmente no Sul do país. Os números de 2025 mostram a relevância do setor para a economia brasileira:

Exportações: 561 mil toneladas enviadas para 121 países, gerando uma receita de US$ 3,38 bilhões.

561 mil toneladas enviadas para 121 países, gerando uma receita de US$ 3,38 bilhões. Renda no campo: Na safra 2025/2026, os produtores rurais receberam R$ 12,8 bilhões.

Na safra 2025/2026, os produtores rurais receberam R$ 12,8 bilhões. Empregos: A cadeia envolve cerca de 530 mil pessoas no ciclo rural e 44 mil postos de trabalho diretos na indústria.

A cadeia envolve cerca de 530 mil pessoas no ciclo rural e 44 mil postos de trabalho diretos na indústria. Distribuição: A atividade está presente em 527 municípios, com forte peso na agricultura familiar.

A contradição fiscal

Em 2025, o setor de tabaco recolheu R$ 24 bilhões em tributos federais e estaduais. O SindiTabaco argumenta que elevar a alíquota sem endurecer a fiscalização é um erro estratégico. Para Valmor Thesing, presidente da entidade, a política tributária não pode ignorar a realidade das fronteiras e da fabricação clandestina.

"Aumentar a carga sobre o mercado formal sem medidas efetivas de combate à ilegalidade pode ampliar distorções", afirma Thesing, sugerindo que o governo pode acabar reduzindo a base de arrecadação real ao empurrar o consumo para a informalidade.

O Imposto Seletivo, pilar da reforma tributária para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde, coloca o governo em um dilema: equilibrar a política de saúde pública com a viabilidade econômica de uma cadeia que sustenta centenas de milhares de trabalhadores e mantém o Brasil como líder nas exportações de tabaco desde 1993.