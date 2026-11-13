Meta fiscal mais rígida: Senado autoriza bloqueios para atingir centro da meta sem tolerância

O Senado Federal aprovou, por 45 votos a 31, o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP 299/2026), que estabelece a nova estrutura de ajuste fiscal do governo Lula. De acordo com as projeções do Ministério do Planejamento e Orçamento, a implementação das medidas deve gerar uma economia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões a partir de 2027.

Photo: Пленарное заседание Конгресса by Сенат Бразилии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Заседание Сената парламента Бразилии

A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados, mas antes passará por uma votação de destaques (pedidos de alteração em trechos específicos) no Senado, prevista para a próxima terça-feira (17). O Executivo trabalha para que as regras estejam em vigor já no próximo ano, integrando-as ao ciclo de votação do Orçamento de 2027.

Na prática, o mecanismo de ajuste opera em três frentes principais:

Corte de Incentivos: A medida estabelece um novo corte linear de 10% nos benefícios tributários (isenções e alíquotas reduzidas). Somado a uma redução anterior aprovada no fim de 2025, o impacto total será de 20% de redução nos incentivos fiscais concedidos a diversos setores da economia.

A medida estabelece um novo corte linear de 10% nos benefícios tributários (isenções e alíquotas reduzidas). Somado a uma redução anterior aprovada no fim de 2025, o impacto total será de 20% de redução nos incentivos fiscais concedidos a diversos setores da economia. Controle de Créditos Tributários: O texto concede ao governo a competência de restringir o uso de créditos tributários que as empresas possuem junto à Receita Federal. Atualmente, esses créditos são usados para abater impostos devidos; a nova regra permite que o Executivo bloqueie esse abatimento nos períodos em que os mecanismos de contenção de gastos forem acionados.

O texto concede ao governo a competência de restringir o uso de créditos tributários que as empresas possuem junto à Receita Federal. Atualmente, esses créditos são usados para abater impostos devidos; a nova regra permite que o Executivo bloqueie esse abatimento nos períodos em que os mecanismos de contenção de gastos forem acionados. Ajuste de Gastos Primários: A partir de 2027, caso as travas de contenção sejam ativadas, o crescimento das despesas primárias será limitado a 2% acima da inflação, reduzindo o teto de 2,5% previsto no arcabouço fiscal vigente.

Além disso, o projeto altera a gestão da meta fiscal, autorizando o governo a bloquear gastos para atingir o centro da meta, permitindo que a administração supere o limite inferior da margem de tolerância.