Meta fiscal mais rígida: Senado autoriza bloqueios para atingir centro da meta sem tolerância

O Senado Federal aprovou, por 45 votos a 31, o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP 299/2026), que estabelece a nova estrutura de ajuste fiscal do governo Lula. De acordo com as projeções do Ministério do Planejamento e Orçamento, a implementação das medidas deve gerar uma economia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões a partir de 2027.
A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados, mas antes passará por uma votação de destaques (pedidos de alteração em trechos específicos) no Senado, prevista para a próxima terça-feira (17). O Executivo trabalha para que as regras estejam em vigor já no próximo ano, integrando-as ao ciclo de votação do Orçamento de 2027.
Na prática, o mecanismo de ajuste opera em três frentes principais:
Além disso, o projeto altera a gestão da meta fiscal, autorizando o governo a bloquear gastos para atingir o centro da meta, permitindo que a administração supere o limite inferior da margem de tolerância.
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