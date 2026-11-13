Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
O papel do aglutinante na estrutura das tartaletes de presunto e queijo
Urofluxometria: posição ao urinar não altera resultado em homens saudáveis, aponta estudo
Ferrovia liga Novorossisk a Vladivostok e abre corredor de contêneres do Mar Negro ao Pacífico
Museu de Viena analisa coleção: fraturas e infecções em 131 espécimes do Vale do Nilo
Macaco raro avança sobre ponte: isolamento genético de meio milhão de anos confirmado no Mato Grosso
5,2 milhões de pessoas vivem em áreas sob controle de grupos armados no Rio
Ameaça de Trump: Tarifas sobre México como pressão migratória
Casaco reto e jeans: a estrutura limpa do inverno 2026
Portal do Tesouro violado: exposição de CPFs e e-mails preocupa beneficiários federais

Preços sobem e apertam o orçamento familiar: transportes lideram alta em Moçambique

economia

O custo de vida em Moçambique registou um aumento homólogo de 6,32% em Outubro de 2026, segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os indicadores revelam que a pressão sobre os preços é impulsionada principalmente pelos sectores de transportes e de alimentação e bebidas não-alcoólicas.

УСТОЙЧИВАЯ ИНФЛЯЦИЯ
Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
УСТОЙЧИВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

A análise do Índice de Preços no Consumidor (IPC) destaca que a divisão de transportes apresentou a variação mais acentuada, com uma subida de 15,06%. Segue-se a categoria de alimentação e bebidas não-alcoólicas, que registou um crescimento de 8,56% no mesmo período.

Distribuição geográfica da inflação

O encarecimento dos bens e serviços foi generalizado, afectando todos os oito centros de recolha monitorizados pelo INE, embora com intensidades variadas:

  • Tete: registou a maior variação, com 9,20%;
  • Inhambane: 8,98%;
  • Xai-Xai: 8,68%;
  • Nampula: 6,46%;
  • Beira: 6,25%;
  • Chimoio: 5,94%;
  • Quelimane: 5,77%;
  • Cidade de Maputo: apresentou a menor inflação, fixada em 4,66%.

Inflação acumulada e produtos críticos

Entre Janeiro e Outubro de 2026, a inflação acumulada atingiu 5,50%. Neste intervalo, a contribuição para a subida dos preços foi liderada pelos transportes (2,14 pontos percentuais) e pela alimentação e bebidas não-alcoólicas (1,85 pontos percentuais).

Os produtos que mais influenciaram a subida acumulada incluem:

  • Gasóleo e gasolina;
  • Transportes semicolectivos urbanos e suburbanos;
  • Transportes por táxis;
  • Peixe fresco, cebola e couve.

Variação mensal de Outubro

Em comparação com Setembro, os preços registaram um aumento mensal de 0,48%. A maior contribuição para este índice veio da divisão de alimentação e bebidas não-alcoólicas, com 0,29 pontos percentuais positivos.

Entre os itens com maior subida mensal, destacam-se a alface (9,8%), a cebola (5,7%) e os veículos automóveis ligeiros em segunda mão (5,4%). Registou-se, por outro lado, uma redução nos preços do carvão vegetal (-1,9%) e das folhas de aboboreira (-4,4%), embora com impacto insuficiente para reverter a tendência de subida geral.

A recolha de dados para estes indicadores foi efectuada nos centros de Maputo, Beira, Nampula, Quelimane, Tete, Chimoio, Xai-Xai e Inhambane.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Receitas e Culinária
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Animais
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
últimos materiais
O papel do aglutinante na estrutura das tartaletes de presunto e queijo
Preços sobem e apertam o orçamento familiar: transportes lideram alta em Moçambique
Urofluxometria: posição ao urinar não altera resultado em homens saudáveis, aponta estudo
Ferrovia liga Novorossisk a Vladivostok e abre corredor de contêneres do Mar Negro ao Pacífico
Museu de Viena analisa coleção: fraturas e infecções em 131 espécimes do Vale do Nilo
Macaco raro avança sobre ponte: isolamento genético de meio milhão de anos confirmado no Mato Grosso
5,2 milhões de pessoas vivem em áreas sob controle de grupos armados no Rio
Ameaça de Trump: Tarifas sobre México como pressão migratória
Casaco reto e jeans: a estrutura limpa do inverno 2026
Portal do Tesouro violado: exposição de CPFs e e-mails preocupa beneficiários federais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.