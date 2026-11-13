Preços sobem e apertam o orçamento familiar: transportes lideram alta em Moçambique

O custo de vida em Moçambique registou um aumento homólogo de 6,32% em Outubro de 2026, segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os indicadores revelam que a pressão sobre os preços é impulsionada principalmente pelos sectores de transportes e de alimentação e bebidas não-alcoólicas.

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A análise do Índice de Preços no Consumidor (IPC) destaca que a divisão de transportes apresentou a variação mais acentuada, com uma subida de 15,06%. Segue-se a categoria de alimentação e bebidas não-alcoólicas, que registou um crescimento de 8,56% no mesmo período.

Distribuição geográfica da inflação

O encarecimento dos bens e serviços foi generalizado, afectando todos os oito centros de recolha monitorizados pelo INE, embora com intensidades variadas:

Tete: registou a maior variação, com 9,20%;

registou a maior variação, com 9,20%; Inhambane: 8,98%;

8,98%; Xai-Xai: 8,68%;

8,68%; Nampula: 6,46%;

6,46%; Beira: 6,25%;

6,25%; Chimoio: 5,94%;

5,94%; Quelimane: 5,77%;

5,77%; Cidade de Maputo: apresentou a menor inflação, fixada em 4,66%.

Inflação acumulada e produtos críticos

Entre Janeiro e Outubro de 2026, a inflação acumulada atingiu 5,50%. Neste intervalo, a contribuição para a subida dos preços foi liderada pelos transportes (2,14 pontos percentuais) e pela alimentação e bebidas não-alcoólicas (1,85 pontos percentuais).

Os produtos que mais influenciaram a subida acumulada incluem:

Gasóleo e gasolina;

Transportes semicolectivos urbanos e suburbanos;

Transportes por táxis;

Peixe fresco, cebola e couve.

Variação mensal de Outubro

Em comparação com Setembro, os preços registaram um aumento mensal de 0,48%. A maior contribuição para este índice veio da divisão de alimentação e bebidas não-alcoólicas, com 0,29 pontos percentuais positivos.

Entre os itens com maior subida mensal, destacam-se a alface (9,8%), a cebola (5,7%) e os veículos automóveis ligeiros em segunda mão (5,4%). Registou-se, por outro lado, uma redução nos preços do carvão vegetal (-1,9%) e das folhas de aboboreira (-4,4%), embora com impacto insuficiente para reverter a tendência de subida geral.

A recolha de dados para estes indicadores foi efectuada nos centros de Maputo, Beira, Nampula, Quelimane, Tete, Chimoio, Xai-Xai e Inhambane.