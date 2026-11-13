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A Câmara de Comércio Moçambique-Itália (CCMI) definiu como prioridade o reforço do conteúdo local no sector energético de Moçambique. O objectivo centra-se na qualificação de profissionais, na integração de fornecedores nacionais nas cadeias de abastecimento internacionais e na transferência de competências técnicas.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Esta posição foi apresentada durante o Italian Investment Panel, evento realizado no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, no âmbito do Africa Gas & LNG Summit 2026. O painel reuniu especialistas e representantes de empresas com experiência internacional para discutir como os projectos de gás podem actuar como motores de desenvolvimento económico, industrial e social no país.

Parcerias Estratégicas e Integração Industrial

O encontro, moderado por Simone Santi, presidente da CCMI, contou com a presença do embaixador da República Italiana em Moçambique, Gabriele Annis, e de executivos da Baker Hughes, Renco e Grupo Leonardo. Foram debatidos temas centrais como a competitividade de Moçambique no mercado de GNL, a inovação tecnológica e a necessidade de desenvolver infra-estruturas complementares.

Um exemplo concreto de integração de capacidades nacionais apresentado foi o projecto Coral North Well Jumpers, executado pelo Consórcio OTEKA. Este projecto envolve a fabricação de cinco estruturas submarinas de ligação (Well Jumpers) e 136 estruturas associadas, com actividades de fabrico, testes e revestimento a decorrer na Matola e em Pemba.

Acordos e Desenvolvimento de Competências

Durante a sessão, foi formalizado o contrato Coral North Jumpers, envolvendo a Baker Hughes, a O&G Serviços e a Ponticelli, no quadro do Consórcio OTEKA. Este consórcio inclui ainda a Ponticelli Moçambique, a Duys Moçambique e a Donelli Moçambique, abrangendo competências em gestão de projectos, logística e fabricação.

Os participantes sublinharam que os investimentos em gás e GNL devem estimular sectores adjacentes, como a logística e os serviços industriais, com particular enfoque no potencial de Cabo Delgado para atrair novas iniciativas empresariais. A meta é criar uma dinâmica económica autónoma, reduzindo a dependência exclusiva da procura gerada pelos projectos de gás.

Visão de Sustentabilidade Económica

Para a presidência da CCMI, o sucesso do sector energético moçambicano não deve ser avaliado apenas pelo volume de capital investido, mas pela sua capacidade de gerar emprego, fomentar novas empresas e produzir conhecimento técnico duradouro.

Nesse sentido, defende-se que o investimento em gás natural e GNL seja acompanhado por:

  • Desenvolvimento de uma base industrial nacional mais competitiva;
  • Qualificação contínua dos recursos humanos;
  • Criação de condições para que as pequenas e médias empresas (PME) nacionais integrem as cadeias de fornecimento.

Através da participação no Africa Gas & LNG Summit 2026, a CCMI reafirma o seu compromisso em promover o investimento italiano e fortalecer as relações comerciais entre Moçambique e a Itália.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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