Folhas de salgueiro na ração reduzem em até 81% o óxido nitroso na urina do gado em piquete

Fechar a porta do curral para controlar o que sai pelo chão da fazenda não é mais a única, nem a mais eficiente, resposta à pressão ambiental sobre a pecuária. O novo dado relevante vem da biologia do alimento: incluír folhas de salgueiro na ração do gado em piquete reduziu em até 81% as emissões de óxido nitroso (N₂O) derivadas da urina dos animais. Esse achado, produzido por uma equipe interdisciplinar que envolve o Instituto de Biologia de Animais de Produção (FBN) em Dummerstorf, além das universidades de Rostock, Munique e Viena, toca diretamente no gargalo da sustentabilidade da pecuária extensiva: o controle químico e técnico do esterco é inviável no pasto aberto, mas a metabolização do nitrogênio dentro do animal pode ser ajustada pela dieta.

Photo: commons.wikimedia.org by Olivier Pichard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ива

O ciclo do nitrogênio e o custo do pasto aberto

A contabilidade física das commodities agrícolas é inseparável da biologia do solo e do ar. A agricultura responde por cerca de 80% das emissões globais de amônia (NH₃) e 81% das de óxido nitroso (N₂O). Enquanto a amônia acidifica solos e eutrofiza ecossistemas vizinhos, o N₂O age como um gás de efeito estufa com potencial cerca de 300 vezes superior ao do dióxido de carbono. Em sistemas de confinamento, a lógica industrial de filtragem e inibidores químicos encontra um espaço de aplicação. No pasto, porém, a urina cai diretamente no solo exposto à microbiota, sem barreira técnica. A variabilidade do consumo, a estação do ano e a atividade microbiana do solo tornam a medição e o controle externos fracos. A alavanca, portanto, desloca-se da gestão do dejetos pós-excreção para a gestão do metabolismo pré-excreção.

Salicina e a reconfiguração metabólica

O mecanismo identificado no FBN não é uma neutralização química externa, mas uma alteração interna do processamento do nitrogênio. As folhas de salgueiro contêm salicina, um precursor da ácido salicílico. Os experimentos mostraram que os salicilatos interferem na via metabólica que gera os precursores voláteis do N₂O. O efeito não depende isoladamente da salicina, mas de uma matriz de compostos bioativos presentes na folhagem. Trata-se de uma modificação na eficiência com que o animal converte o nitrogênio da ração em produtos finais, reduzindo a fração que sai como gases de alta potência climática.

Do experimento de 48 horas ao ciclo produtivo

A transição do laboratório para a economia real exige respeito às escalas de tempo e espaço. Os dados atuais derivam de medições controladas de 48 horas sobre substrato padrão. Na fazenda, o volume de emissões é função de variáveis que o experimento não captura: tipo de solo, clima local, sazonalidade do crescimento vegetal e a variação natural do apetite do rebanho. A logística entra como fator de viabilidade: o salgueiro é uma espécie de crescimento rápido e renovável, já utilizada como forrageira em países como Nova Zelândia e EUA. Na Europa, porém, sua visão predomina como energia ou componente agroflorestal. A adaptação exige que o produtor integre essa cultura ao seu calendário de forragem, considerando o custo de colheita e a janela de frescor que preserva os compostos bioativos.

Silvopastorejo e a próxima fronteira de eficiência

O desdobramento estrutural apontado pelos pesquisadores é a consolidação de sistemas silvopastoris, onde árvores são plantadas diretamente nos piquetes. Nesse modelo, a fonte de bioativos é local, reduzindo a logística de transporte e melhorando o microclima do pasto. Paralelamente, testes avançam sobre extratos de salgueiro aplicados diretamente ao esterco e sobre outras espécies, como o choupo. A direção não é a substituição do pasto, mas a engenharia da interação entre planta, animal e solo, transformando a emissão inevitável da digestão em uma variável gerenciável pela biologia da dieta. A safra de dados ainda é preliminar, mas a lógica de produção muda de controlar o efluente para regular o fluxo interno de nutrientes antes que ele toque o solo.