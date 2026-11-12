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A tecnologia da BYD vira motivo de inquietação: o avanço poderá pôr em xeque a confiança europeia

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O avanço da BYD no mercado europeu transformou o cenário competitivo, mas deslocou o foco das autoridades para a gestão do risco digital. Segundo dados da ACEA, a marca chinesa vendeu 283.997 veículos nos primeiros nove meses do ano, capturando 2,7% de participação de mercado e superando a Ford. Esse desempenho comercial, porém, elevou as preocupações sobre a arquitetura de conectividade dos veículos e a soberania dos dados gerados por eles.

Exposição de dados e jurisdição

Quatorze membros do Parlamento Europeu, entre eles François Alfonsi, direcionaram sua atenção para o fluxo de informação e não apenas para a confiabilidade mecânica. Um veículo moderno opera como uma rede de sensores — câmeras, módulos GPS e microfones — que coletam continuamente dados sobre o ambiente. O risco estrutural identificado reside na possibilidade de transmissão dessas informações para servidores em terceiros países. O uso de tais veículos próximos a infraestruturas estratégicas ou militares poderia criar uma vulnerabilidade à segurança regional.

A mitigação desse risco depende da localização física do armazenamento dos dados e do controle de acesso. Em uma petição de 4 de novembro, os legisladores solicitaram à agência de cibersegurança da UE que avalie a BYD e considere o seu enquadramento como "fornecedor de alto risco", uma classificação que implicaria restrições específicas na cadeia de suprimentos e acesso a dados.

Defesa corporativa e precedentes regulatórios

A BYD refuta a possibilidade de acesso do governo chinês aos dados de usuários europeus. Em comunicado à Reuters, a empresa garantiu que as informações armazenadas em nuvem ou no próprio veículo não são compartilhadas com unidades na China ou com terceiros, e que o controle sobre dados pessoais permanece exclusivamente com o proprietário.

Até o momento, as preocupações dos legisladores não resultaram em um banimento geral da venda de veículos a pessoas físicas. O impacto regulatório mais provável concentrar-se-á nas compras governamentais e no acesso a infraestruturas críticas. Esse cenário espelha a dinâmica observada nos Estados Unidos, onde a regra Connected Vehicle Rule, em vigor desde janeiro de 2025, restringiu a comercialização de modelos recentes da marca Polestar devido ao uso de software e hardware de origem chinesa e russa.

A presença combinada dos grupos automotivos chineses — BYD, SAIC, Geely e Chery — já atinge 11,1% do mercado europeu. Essa expansão tecnológica colide com requisitos rigorosos de cibersegurança, elevando o código de software ao mesmo nível de criticidade de componentes físicos como sistemas de frenagem e airbags na avaliação de risco do produto.

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Author`s name Petr Ermilin
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