Execução de fundos do gás natural em Moçambique não ultrapassou 44,3%

O Governo reconheceu que a execução dos projectos financiados pelas receitas da exploração do gás natural em 2025 ficou aquém do esperado, atingindo apenas 44,3% do valor total alocado. Dos três mil milhões de meticais disponibilizados, foram executados 1,3 mil milhões de meticais, um nível classificado como insuficiente.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

A informação foi detalhada nesta quinta-feira pelo ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, durante a apresentação do relatório anual destas receitas na Assembleia da República. Os fundos em questão destinavam-se a intervenções em áreas prioritárias, incluindo:

Estradas;

Abastecimento de água;

Educação;

Agricultura;

Infra-estruturas económicas.

Segundo o ministro, a baixa taxa de execução deve-se, essencialmente, ao processo de adaptação dos sectores beneficiários aos procedimentos específicos de utilização destas receitas. Foi referida a existência de esforços governamentais para melhorar a capacidade de absorção e a execução desses recursos pelos sectores envolvidos.

Receitas e Gestão do Fundo Soberano

Sobre as receitas arrecadadas em 2025, o Estado recebeu 88,13 milhões de dólares, subdivididos em 56,46 milhões provenientes do petróleo lucro e 31,67 milhões relativos ao imposto sobre a produção de petróleo. Este montante representa uma queda de 2,6% face a 2024, embora tenha havido um crescimento de cerca de 3% quando se exclui o bónus de produção.

Inocêncio Impissa esclareceu que a concentração das transferências de receitas em Dezembro de 2025 ocorreu devido à aprovação tardia de instrumentos essenciais ao funcionamento do Fundo Soberano, especificamente a política de investimento e o acordo de gestão entre o Ministério das Finanças e o Banco de Moçambique.

No que toca à rentabilização, foram realizados depósitos de curto prazo em três instituições financeiras internacionais que geraram cerca de 210 mil dólares num período de 20 dias (entre 10 e 30 de Dezembro de 2025). O governante informou que, em 2026, o Banco de Moçambique iniciou a aplicação dos recursos em instrumentos de investimento previstos na política do Fundo.

Perspectivas e Transparência

Para assegurar a integridade do processo, o Governo está a trabalhar na contratação de um perito independente e de auditores externos para certificar as projecções das receitas do gás natural, bem como para actualizar as previsões de longo prazo.

A expectativa é que as receitas aumentem com a entrada em produção de novos projectos, como o Coral Norte, Mozambique LNG e Rovuma LNG, após a recuperação dos custos de investimento iniciais. O ministro reafirmou o compromisso do Executivo com a transparência na gestão do Fundo Soberano, visando o benefício das gerações actuais e futuras de moçambicanos.