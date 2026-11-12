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Custo de capital é a principal barreira para projetos minerais de larga escala no Brasil, diz CEO da Brazil Potash

economia

O custo do capital no Brasil tornou-se a principal barreira para a viabilização de projetos de infraestrutura mineral de larga escala. Foi o que afirmou Matthew Simpson, CEO da mineradora canadense Brazil Potash, durante o seminário "Fertilizantes: da dependência externa à resiliência do agro brasileiro”, realizado em Brasília.

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Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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No centro da crítica de Simpson está a taxa Selic, atualmente fixada em 13,75%. Para o executivo, esse nível de juros torna os investimentos estrangeiros "impossíveis” sem que haja um mecanismo de mitigação de risco e suporte financeiro vindo do setor público e de investidores domésticos.

O caso concreto é o Projeto Potássio de Autazes, no Amazonas. Para transformar o potencial mineral em capacidade produtiva real, a empresa projeta a necessidade de captar US$ 2,6 bilhões nos próximos 4,5 anos. O objetivo é atingir uma produção anual de, no mínimo, 2,4 milhões de toneladas de potássio.

Simpson argumenta que a segurança jurídica, isoladamente, não basta para atrair o capital necessário; é preciso cooperação financeira direta. O CEO sugere que o Brasil adote modelos semelhantes aos aplicados no Canadá e nos Estados Unidos, onde governos injetam bilhões de dólares em projetos estratégicos para garantir que as obras saiam do papel e se tornem entregas físicas.

A urgência do projeto reflete a vulnerabilidade do agronegócio brasileiro: hoje, o país importa cerca de 85% do potássio consumido, um dos três nutrientes essenciais para a produção de fertilizantes. A dependência externa transforma a volatilidade do mercado global em risco direto para a produtividade agrícola nacional.

O debate promovido pelo Ibram, Potássio do Brasil e Poder360, com apoio da Abag e Sinprifert, focou justamente na transição entre a detecção de reservas minerais e a efetiva implementação de plantas industriais, evidenciando que o gap entre a "capacidade teórica" e a "produção real" no Brasil é, em grande parte, um problema de custo financeiro e ausência de capital público estratégico.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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