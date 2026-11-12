Exportações de veículos despencam 28,3% em outubro enquanto China supera Argentina em importações

O mercado automotivo brasileiro apresenta, em outubro de 2026, um cenário de contrastes: enquanto a demanda interna e a fabricação local mostram fôlego, a balança comercial do setor sofre uma retração severa. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (11/11) pela Anfavea, a produção subiu 2,7% (254,5 mil unidades) e os emplacamentos cresceram 1,8% (265,5 mil unidades) na comparação com outubro de 2025.
No entanto, o dado mais alarmante reside no comércio exterior. As exportações despencaram 28,3% no mês, totalizando apenas 29,1 mil veículos. No acumulado de janeiro a outubro, a disparidade se aprofunda: enquanto as vendas domésticas saltaram 16,1% (2,522 milhões de unidades) e a produção nacional subiu 8% (2,420 milhões), as exportações caíram 23,5% e as importações dispararam 29,5%, atingindo 520,7 mil unidades.
A ascensão chinesa e o desequilíbrio comercial
A dinâmica de importações revela uma mudança estrutural na origem dos veículos que entram no Brasil. A Argentina, historicamente a principal fornecedora, foi superada pela China. Entre janeiro e outubro, modelos chineses somaram 288 mil emplacamentos — o dobro do volume argentino, que ficou em 143 mil unidades.
O resultado matemático dessa equação (queda nas saídas e alta nas entradas) é um déficit comercial de 157,6 mil unidades nos primeiros dez meses do ano. Para Igor Calvet, presidente da Anfavea, a indústria nacional não consegue converter a alta demanda interna em crescimento pleno de produção devido a essa vulnerabilidade externa. Calvet destaca que, mesmo com a alíquota de 35% de imposto de importação, o Brasil ainda é o país produtor que impõe menos limites à entrada de veículos estrangeiros.
Segmentação: a força dos eletrificados e a queda dos pesados
A análise dos emplacamentos revela onde está o real motor do crescimento. O salto nas vendas é impulsionado por novas tecnologias e modelos de entrada:
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.