Exportações de veículos despencam 28,3% em outubro enquanto China supera Argentina em importações

O mercado automotivo brasileiro apresenta, em outubro de 2026, um cenário de contrastes: enquanto a demanda interna e a fabricação local mostram fôlego, a balança comercial do setor sofre uma retração severa. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (11/11) pela Anfavea, a produção subiu 2,7% (254,5 mil unidades) e os emplacamentos cresceram 1,8% (265,5 mil unidades) na comparação com outubro de 2025.

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No entanto, o dado mais alarmante reside no comércio exterior. As exportações despencaram 28,3% no mês, totalizando apenas 29,1 mil veículos. No acumulado de janeiro a outubro, a disparidade se aprofunda: enquanto as vendas domésticas saltaram 16,1% (2,522 milhões de unidades) e a produção nacional subiu 8% (2,420 milhões), as exportações caíram 23,5% e as importações dispararam 29,5%, atingindo 520,7 mil unidades.

A ascensão chinesa e o desequilíbrio comercial

A dinâmica de importações revela uma mudança estrutural na origem dos veículos que entram no Brasil. A Argentina, historicamente a principal fornecedora, foi superada pela China. Entre janeiro e outubro, modelos chineses somaram 288 mil emplacamentos — o dobro do volume argentino, que ficou em 143 mil unidades.

O resultado matemático dessa equação (queda nas saídas e alta nas entradas) é um déficit comercial de 157,6 mil unidades nos primeiros dez meses do ano. Para Igor Calvet, presidente da Anfavea, a indústria nacional não consegue converter a alta demanda interna em crescimento pleno de produção devido a essa vulnerabilidade externa. Calvet destaca que, mesmo com a alíquota de 35% de imposto de importação, o Brasil ainda é o país produtor que impõe menos limites à entrada de veículos estrangeiros.

Segmentação: a força dos eletrificados e a queda dos pesados

A análise dos emplacamentos revela onde está o real motor do crescimento. O salto nas vendas é impulsionado por novas tecnologias e modelos de entrada:

Veículos eletrificados: Apresentam a maior aceleração, com alta de 125,7% (495,7 mil unidades) no acumulado do ano. Eles já detêm 20,5% de participação nos emplacamentos de leves, sendo que 7,4% do total são modelos 100% elétricos.

Apresentam a maior aceleração, com alta de 125,7% (495,7 mil unidades) no acumulado do ano. Eles já detêm 20,5% de participação nos emplacamentos de leves, sendo que 7,4% do total são modelos 100% elétricos. Carros sustentáveis: O segmento registrou 412,8 mil emplacamentos (alta de 22,3%), representando 17,1% das vendas de veículos leves.

O segmento registrou 412,8 mil emplacamentos (alta de 22,3%), representando 17,1% das vendas de veículos leves. Veículos pesados: Caminhões e ônibus caminham na contramão. O segmento acumula queda de 4,4% nas vendas (109,4 mil unidades) e recuo de 4,7% na produção no período analisado.