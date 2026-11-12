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Lula e Delcy Rodríguez discutem revisão de tarifas comerciais e investimentos em petróleo

economia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, realizaram a primeira reunião presencial nesta quarta-feira (11 de novembro), durante a COP31 na Turquia. O encontro marca a tentativa de retomada formal do relacionamento bilateral, movida principalmente pelo aumento do fluxo de missões empresariais brasileiras para a Venezuela.

Грузовое судно в море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовое судно в море

No plano prático, a discussão focou na reestruturação de normas comerciais e fluxos de capital. Lula sinalizou a intenção de revisar o Acordo de Complementação Econômica 69 (ACE 69) — o instrumento que regula as trocas comerciais entre as duas nações desde a entrada da Venezuela no Mercosul — com foco específico na revisão das tarifas aplicadas a automóveis brasileiros.

Para transformar a intenção em regra, Delcy Rodríguez propôs o envio de uma delegação negociadora brasileira a Caracas. Além da pauta comercial, os líderes discutiram a possibilidade de ampliar investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano.

Como etapa imediata de implementação, ficou acordada a visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Venezuela ainda em 2026, visando detalhar a cooperação energética.

O encontro ocorre em um contexto de distanciamento político desde a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Embora o Itamaraty tenha mantido visitas técnicas ao longo do ano para apoiar negócios, o contato direto entre as chefias de Estado era limitado. Anteriormente, a interação restringiu-se a um telefonema em julho para tratar de ajuda humanitária após terremotos no país vizinho, e a críticas públicas de Lula sobre a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, que ele classificou como uma violação do direito internacional.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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