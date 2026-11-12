Plano de governo Lula gera oportunidades e riscos para setores da B3

O plano de governo para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desenha um mapa de oportunidades e riscos claros para diferentes setores da B3. Em análise concedida à Broadcast, Marcelo Nantes, CIO da plataforma de investimentos Atlas, decompõe como as promessas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) podem se traduzir em fluxo de caixa ou pressão sobre as ações.

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Educação e Saúde: O impacto do crédito e do subsídio

No setor educacional, a continuidade e expansão do ProUni e do Fies são vistas como motores de receita para gigantes como Cogna, Yduqs, Ser Educacional e Cruzeiro do Sul. O ponto crítico aqui não é apenas a oferta de vagas, mas a capacidade de financiamento do aluno, que viabiliza a matrícula. Nantes observa que, embora o mandato anterior tenha focado em qualidade em detrimento de quantidade, a expansão do crédito tende a impulsionar os papéis.

Na saúde, o foco recai sobre a expansão do Programa Farmácia Popular. O aumento do subsídio governamental para a compra de medicamentos beneficia diretamente redes como RD Saúde e Pague Menos. Um detalhe operacional relevante é a inclusão de exames laboratoriais para condições crônicas (como hipertensão); como farmacêuticos já possuem autorização para certos procedimentos, isso amplia a gama de serviços rentáveis nos pontos de venda.

Há ainda a possibilidade de inclusão de análogos de GLP-1 (canetas emagrecedoras) no SUS. Com a queda da patente do Ozempic, laboratórios nacionais, como a Hypera, poderiam capturar essa demanda via produção local.

Infraestrutura, Saneamento e Energia

O setor de construção civil deve reagir positivamente à ampliação do Minha Casa Minha Vida (MCMV), especialmente com a revisão dos tetos e pisos de renda, o que amplia a base de clientes elegíveis para as construtoras.

Em logística e energia, o cenário é o seguinte:

Logística: Manutenção do modelo de PPPs favorece concessionárias como Motiva e Ecorodovias .

Manutenção do modelo de PPPs favorece concessionárias como . Eletrificação e IA: A Weg surge como a maior beneficiada, tanto pela infraestrutura para veículos elétricos quanto pelo fornecimento de componentes para data centers, que demandam alta carga energética (beneficiando também as elétricas).

A surge como a maior beneficiada, tanto pela infraestrutura para veículos elétricos quanto pelo fornecimento de componentes para data centers, que demandam alta carga energética (beneficiando também as elétricas). Saneamento: A meta de universalização mantém o fluxo de investimentos para Sabesp, Copasa e Equatorial.

O dilema fiscal e a regulação financeira

O impacto no varejo (Lojas Renner, C&A e Azzas) e nos bancos depende de uma variável macroeconômica: a responsabilidade fiscal. Se o controle do gasto primário for efetivado e os juros caírem, a inadimplência diminui e o consumo aumenta. No entanto, Nantes alerta que as promessas adicionais feitas no segundo turno geram incerteza, e o mercado aguarda a materialização do corte de gastos antes de precificar a queda dos juros.

Já no sistema financeiro, a aposta é por um aumento da regulação para evitar fraudes sistêmicas. Isso cria uma assimetria: enquanto as fintechs podem sofrer com o custo de adaptação e conformidade, os bancos tradicionais, que já possuem estruturas robustas de compliance, podem se fortalecer.

Petrobras: Entre a lei e a distribuição

Quanto à Petrobras, o analista separa a volatilidade de preços da operação logística. A Lei das Estatais serve como blindagem contra interferências diretas nos preços, e subsídios governamentais para conter choques internos não afetariam necessariamente a ação.

O risco real reside na intenção de retomar a distribuição de combustíveis. Para Nantes, isso impõe à companhia um dilema estratégico: recomprar a Vibra ou construir uma nova operação do zero. O fator tempo é crucial, já que o uso da marca Petrobras pela Vibra expira em 2029, coincidindo com o horizonte do quarto mandato.