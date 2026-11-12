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Banco Mundial e Governo de Moçambique discutem simplificação para acelerar financiamentos

economia

O Banco Mundial reconhece a necessidade de flexibilizar os mecanismos de financiamento de projectos em Moçambique, com o objectivo de assegurar que a exploração dos recursos naturais se traduza em desenvolvimento efectivo para a população.

Финансовый рынок и золотые слитки
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Apesar da parceria institucional que remonta a 1984, persistem desafios significativos na execução financeira. Um dos principais entraves apontados é a morosidade na efectivação dos desembolsos, mesmo após a aprovação e a assinatura de acordos. Como exemplo crítico, destaca-se a Estrada Nacional Número 1 (EN1), onde obras financiadas pela instituição não chegaram a ser iniciadas durante o mandato do governo anterior.

Esforços para acelerar a implementação

File Sissoko, Director do Banco Mundial para Moçambique, Madagáscar, Maurícias, Comores e Seicheles, admitiu a pertinência desta crítica e afirmou que a instituição está a trabalhar estreitamente com as entidades implementadoras para agilizar os processos.

"Desenvolvimento atrasado é desenvolvimento negado. Não posso estar sentado sobre muitos recursos, sabendo que as necessidades existem mas não estão a ser respondidas", alertou Sissoko.

O director sublinhou que a aceleração da implementação exige um esforço conjunto entre o Governo de Moçambique e o Banco Mundial para simplificar os procedimentos administrativos e operacionais.

Investimentos e projectos na Região Norte

Durante uma série de visitas a projectos sociais e económicos na província de Nampula, File Sissoko destacou progressos recentes, mencionando a construção de infraestruturas de tratamento de água em Nacala, com previsão de operação até ao final de Novembro, visando dar acesso a água limpa a pelo menos 60% da população local.

No âmbito da resposta à emergência na região Norte do país, o Banco Mundial tem desembolsado, desde 2022, 100 milhões de dólares para projectos nos sectores de Saúde, Acção Social e Educação. Entre as intervenções actuais destacam-se:

  • Posto Administrativo de Muriaze (Distrito de Nampula): Financiamento para a construção de salas de aula e apoio ao programa de acção social produtiva.
  • Distrito de Monapo: Apoio à reabilitação de infraestruturas hospitalares e escolas comunitárias.

Sissoko concluiu que o desafio actual reside em transformar o potencial económico de Moçambique em oportunidades reais, através de financiamento e assistência técnica destinados à geração de emprego e redução da pobreza.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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