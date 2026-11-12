Plataformas digitais vão captar poupanças de multidões: Banco de Moçambique ficou no centro

A Assembleia da República aprovou, nesta quarta-feira, na generalidade, a proposta de lei que estabelece o Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo. A iniciativa do Governo visa diversificar as fontes de capital e facilitar o acesso ao financiamento, com foco particular nas micro, pequenas e médias empresas (MPME) em Moçambique.
O novo instrumento jurídico regula a captação de recursos financeiros através de plataformas digitais junto de um número alargado de investidores, apresentando-se como uma alternativa aos canais tradicionais de financiamento de projectos e negócios no país.
De acordo com a apresentação feita pelo ministro das Obras Públicas, Fernando Rafael — que representou a ministra das Finanças -, a proposta prevê quatro modalidades principais de financiamento colaborativo:
O governante sublinhou que a medida integra os esforços para tornar a economia nacional mais competitiva, inclusiva e dinâmica, reconhecendo a relevância das MPME para o tecido empresarial do país.
A proposta de lei assenta em cinco pilares fundamentais para a operação do sector:
No que toca à protecção dos investidores, o texto prevê a definição de limites máximos de investimento via regulamentação, distinguindo esta actividade da intermediação financeira tradicional. Quanto à transparência, as gestoras das plataformas serão obrigadas a fornecer informações precisas sobre custos, encargos e riscos associados.
Para garantir a segurança dos recursos, Fernando Rafael explicou que a lei determina que os valores colectados sejam depositados na guarda de instituições bancárias, reforçando assim a confiança do público.
O debate na Assembleia da República reflectiu diferentes perspectivas sobre a implementação do regime:
Após a aprovação na generalidade, a proposta de lei segue para as etapas seguintes do processo legislativo, onde serão discutidos os detalhes de regulação, fiscalização e implementação do financiamento colaborativo em Moçambique.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.