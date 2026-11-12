Plataformas digitais vão captar poupanças de multidões: Banco de Moçambique ficou no centro

A Assembleia da República aprovou, nesta quarta-feira, na generalidade, a proposta de lei que estabelece o Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo. A iniciativa do Governo visa diversificar as fontes de capital e facilitar o acesso ao financiamento, com foco particular nas micro, pequenas e médias empresas (MPME) em Moçambique.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

O novo instrumento jurídico regula a captação de recursos financeiros através de plataformas digitais junto de um número alargado de investidores, apresentando-se como uma alternativa aos canais tradicionais de financiamento de projectos e negócios no país.

Modalidades e Estrutura do Financiamento

De acordo com a apresentação feita pelo ministro das Obras Públicas, Fernando Rafael — que representou a ministra das Finanças -, a proposta prevê quatro modalidades principais de financiamento colaborativo:

Capital ;

; Empréstimo ;

; Donativo ;

; Recompensa.

O governante sublinhou que a medida integra os esforços para tornar a economia nacional mais competitiva, inclusiva e dinâmica, reconhecendo a relevância das MPME para o tecido empresarial do país.

Segurança, Transparência e Regulação

A proposta de lei assenta em cinco pilares fundamentais para a operação do sector:

Registo obrigatório das entidades gestoras das plataformas; Protecção de investidores e financiadores; Transparência nas operações; Prevenção de conflitos de interesse; Custódia dos valores mobilizados.

No que toca à protecção dos investidores, o texto prevê a definição de limites máximos de investimento via regulamentação, distinguindo esta actividade da intermediação financeira tradicional. Quanto à transparência, as gestoras das plataformas serão obrigadas a fornecer informações precisas sobre custos, encargos e riscos associados.

Para garantir a segurança dos recursos, Fernando Rafael explicou que a lei determina que os valores colectados sejam depositados na guarda de instituições bancárias, reforçando assim a confiança do público.

Posicionamentos Parlamentares

O debate na Assembleia da República reflectiu diferentes perspectivas sobre a implementação do regime:

Frelimo: Considerou que a lei permitirá a organização e credibilização da actividade através de regras claras para as plataformas digitais.

Considerou que a lei permitirá a organização e credibilização da actividade através de regras claras para as plataformas digitais. Podemos: Enfatizou a importância do papel do Banco de Moçambique na supervisão e regulação, especialmente na protecção dos fundos mobilizados.

Enfatizou a importância do papel do Banco de Moçambique na supervisão e regulação, especialmente na protecção dos fundos mobilizados. Renamo: Manifestou reservas quanto à abrangência do texto, apontando que aspectos cruciais da implementação dependem de regulamentação posterior do Banco de Moçambique.

Manifestou reservas quanto à abrangência do texto, apontando que aspectos cruciais da implementação dependem de regulamentação posterior do Banco de Moçambique. MDM: Defendeu que o sucesso da lei deve ser medido por resultados concretos na economia, como a criação de postos de trabalho e o apoio a jovens e mulheres.

Após a aprovação na generalidade, a proposta de lei segue para as etapas seguintes do processo legislativo, onde serão discutidos os detalhes de regulação, fiscalização e implementação do financiamento colaborativo em Moçambique.