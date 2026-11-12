Subaru triplica lucro com menos recalls, enquanto Honda e Lucid enfrentam crises de custo e entrega

Subaru registrou lucro operacional de US$ 466 milhões no terceiro trimestre fiscal encerrado em setembro de 2026, um crescimento triplo em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado ocorreu apesar de uma queda de 10% nas vendas nos Estados Unidos, mercado que responde por 73% das entregas globais da montadora. A empresa atribui a melhora na margem principalmente à redução das provisões para garantias, refletindo menor incidência de chamadas de recall (recalls) e, consequentemente, custos de serviço pós-venda mais baixos.

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A estrutura de custos da Subaru indica que a eficiência operacional derivou de melhorias na qualidade de fabricação, reduzindo o passivo contingente associado a defeitos de projeto. Para os acionistas, isso significa que a base de capital de trabalho reservada para obrigações futuras de manutenção diminuiu, melhorando a conversão de vendas em lucro retido. No mercado de veículos premium, essa redução na exposição a riscos de conformidade técnica fortalece a posição de caixa da empresa, mesmo com volume de vendas em retração no principal mercado exportador.

Em contraste, a Honda enfrentou uma expansão significativa de obrigações de manutenção ao chamar para revisão aproximadamente 635.000 veículos nos EUA, abrangendo os modelos Pilot, Acura TLX e MDX fabricados entre 2021 e 2025. O defeito identificou-se no sistema de direção elétrica, capaz de ativar indevidamente o modo de emergência. A correção requer atualização de software instalável apenas em concessionárias, o que transfere o custo logístico e operacional diretamente para a rede de distribuição da Honda. Os proprietários perdem a autonomia na resolução, e a montadora assume o ônus de capacidade de serviço adicional, pressionando os custos operacionais do quarto trimestre e potencialmente impactando o lucro líquido por ações.

Lucid Motors divulgou fraquezas operacionais significativas em sua cadeia de suprimentos. O CEO Silvio Napoli admitiu, em chamada com investidores, que a empresa perdeu o controle sobre a localização física de seus veículos, resultando em receita não realizada devido à falha na entrega dos carros aos compradores. Essa quebra no fluxo de caixa operacional expõe a Lucid a riscos de liquidez imediata, já que a venda não se converte em recebimento dentro do prazo previsto. Paralelamente, a empresa anunciou o crossover Cosmos, com preço abaixo de US$ 50.000 e autonomia de 300 milhas (aproximadamente 482 km) com bateria de 69 kWh, mas o início da produção em massa foi adiado para a segunda metade do próximo ano, postergando o retorno sobre o investimento em desenvolvimento e a geração de receita associada ao novo produto.

Disputas jurídicas e novas plataformas

Na Europa, a BYD e a Jaguar Land Rover (JLR) envolveram-se em um conflito legal nos Países Baixos, onde buscas em instalações da BYD investigam suposta violação de propriedade intelectual. A JLR alega que o design do SUV Li 7 utilizou elementos do Defender, ainda em fase de desenvolvimento. Esse litígio introduz incerteza regulatória para o acesso da BYD ao mercado europeu, podendo limitar a comercialização de novos modelos e criar precedentes que afetem a avaliação de riscos de patente para fabricantes chineses expansionistas. Para investidores, isso representa um risco jurídico que pode eroder a base de receita internacional e exigir provisiones para indenizações futuras.

No segmento de alto desempenho, o próximo Ford Mustang Cobra é esperado com motor Voodoo de virabrequim plano (flat-plane), conforme reportado pela Car and Driver. Diferente dos motores em linha ou em V tradicionais, essa configuração busca maximizar a rotação máxima e a potência de pico, posicionando o veículo na niche de esportivos de alto custo. A mudança técnica visa diferenciar o produto no mercado de luxo, onde a percepção de desempenho extremo sustenta preços premium e margens maiores por unidade, compensando volumes de vendas menores.