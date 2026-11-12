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Surtos de doenças bovinas forçam fusões de laticínios e fechamento de fazendas na UE

economia

Segundo dados da FAS (Foreign Agricultural Service), do Departamento de Agricultura dos EUA, a produção de leite na União Europeia em 2026 enfrenta pressão direta devido a surtos de doenças infecciosas em bovinos. Os principais riscos biológicos identificados são a língua azul (Blue Tongue), o dermatite nodular e o vírus de Schamonda, que impactam a oferta física e a dinâmica do mercado.

Бидоны с молоком на ферме
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Бидоны с молоком на ферме

Ciclo de contágio e presença viral na Europa

A dinâmica da língua azul na Europa é estrutural: o vírus está presente nas regiões sul desde o final dos anos 1990 e no norte desde 2006. Em 2023, o novo sorotipo BTV-3 se espalhou pelos países nórdicos e ocidentais do bloco. Atualmente, apenas alguns estados do Leste Europeu mantêm o status de "livres de BTV"; nos demais, programas de vacinação são a principal barreira.

Em 2026, a situação varia por país. Na Holanda, não foram registrados novos casos, atribuído à imunidade adquirida pela vacinação e pela passagem de surtos anteriores. Na Alemanha, a incidência caiu significativamente em relação aos dois anos anteriores. Na França, o cenário é misto: houve uma redução brusca das вспышки do BTV-8, mas a circulação do sorotipo BTV-3 continua ativa.

Progressão da dermatite nodular e da doença hemorrágica

A doença hemorrágica epizoótica (EHD) foi confirmada no oeste da França em 2025. Desde 1º de junho de 2026, não há novos registros de surtos, e o número de casos está em queda.

A dermatite nodular (LSD) surgiu na UE em 2025, com foco inicial na Itália, estendendo-se para a França e a Espanha. Na França, não há novos casos desde 2 de janeiro de 2026. Na Espanha e na Itália, os surtos persistiram ao longo de 2026, exigindo medidas rigorosas de controle e campanhas de vacinação. A Espanha removeu as restrições correspondentes em 29 de abril de 2026.

Amplitude do vírus de Schamonda e vetores de transmissão

O maior fator de incerteza para a safra de 2026 é o vírus de Schamonda. Na França, a disseminação foi rápida: até 20 de agosto, casos foram confirmados em 16 departamentos, indicando uma circulação provável em todo o território nacional. Na Espanha, foram detectados o tipo 1 (províncias de Córdova, Toledo, Ávila e Madri) e o tipo 2 (Cantábria). Na Alemanha, os casos em bovinos estão concentrados principalmente no sul, na região de Baden-Württemberg.

Os vetores incluem mosquitos do gênero Culicoides e o transporte de animais infectados, que frequentemente permanecem assintomáticos. O risco central para a produção leiteira é a ocorrência de abortos em massa nos rebanhos de leite e carne. A prevalência exata no setor de laticínios permanece desconhecida, pois o relato de infecções por Schamonda não é obrigatório.

Impacto biológico na produtividade e estruturação do mercado

Apesar de os sintomas clínicos da língua azul, LSD e do vírus de Schamonda serem frequentemente sutis em vacas leiteiras, as consequências econômicas e biológicas são documentadas. As doenças levam a uma redução temporária na produção de leite, a problemas de fertilidade e a um aumento na taxa de mortalidade.

De acordo com a avaliação da FAS, esses fatores epizoóticos, somados à crise demográfica — caracterizada pela recusa de jovens em assumir o gerenciamento das fazendas -, aceleram a consolidação do mercado e o fechamento de pequenas propriedades. Nesse contexto, ocorrem grandes fusões: em 1º de junho de 2026, uniram-se a Arla Foods (Dinamarca) e a DMK (Alemanha); em 1º de janeiro de 2026, foi concluída a fusão entre a FrieslandCampina (Holanda) e a Milcobel (Bélgica). O impacto sobre a oferta comercializável não se limita apenas à perda de animais ou leite, mas à reestruturação da capacidade produtiva no longo prazo, onde a saúde do rebanho dita a viabilidade de cada unidade produtiva diante da pressão dos custos e da mão de obra.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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