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USA Rare Earth projeta venda de 325 toneladas de terras raras em Goiás no 4º trimestre

economia

A operação de extração de terras raras em Minaçu (GO), agora sob controle da norte-americana USA Rare Earth, estabeleceu suas primeiras metas concretas de escoamento comercial. De acordo com o balanço trimestral divulgado em 9 de novembro de 2026, a mineradora Serra Verde projeta a venda de pelo menos 325 toneladas métricas de Óxidos Totais de Terras Raras (TREO) durante o quarto trimestre do ano.

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O impacto financeiro dessa operação varia drasticamente dependendo do indexador utilizado. A empresa trabalha com dois cenários de receita bruta: um piso contratual mínimo de US$ 13,98 milhões (baseado em um floor price de US$ 43 por kg de TREO) e um teto de US$ 31,53 milhões, caso a venda acompanhe o preço de mercado atual, cotado em US$ 97 por kg.

Na prática, a operação entrou em fase de execução em outubro, com o início dos embarques de carbonato misto de terras raras pesadas — a matéria-prima bruta que precede a separação química dos elementos. As vendas efetivas do material extraído em solo brasileiro começaram em novembro.

A estrutura de crescimento da planta segue um cronograma de escala: após concluir a primeira etapa de otimização em setembro, a meta é elevar a produção para aproximadamente 4.000 toneladas de TREO até o segundo trimestre de 2027, buscando atingir uma capacidade nominal de 6.400 toneladas até o encerramento do próximo ano.

O aspecto mais crítico do negócio não é apenas a extração, mas a garantia de destino. Toda a produção do Estágio 1 está vinculada a um contrato de offtake de 15 anos com a US SIIE LLC. Esta entidade funciona como um braço financeiro estratégico, capitalizada com US$ 750 milhões em investimentos diretos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para assegurar a cadeia de suprimentos de minerais críticos.

A aquisição da Serra Verde, finalizada em setembro por cerca de US$ 2,8 bilhões (incluindo US$ 300 milhões em dinheiro e a emissão de 126,8 milhões de ações), reflete a tentativa de Washington de quebrar a dependência da China, que atualmente domina mais de 90% do setor de exploração e processamento global de terras raras.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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