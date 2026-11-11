Inflação nos EUA força fechamento de milhares de restaurantes e retração no consumo

A persistência da inflação nos Estados Unidos, com projeções indicando que a meta de 2% do Federal Reserve (Fed) será superada pelo sexto ano consecutivo até 2026, deixou de ser apenas um dado estatístico para se tornar um fator de erosão real no consumo. O impacto acumulado da perda do poder de compra está forçando a reestruturação de setores fundamentais da economia americana, desde a alimentação até a indústria automobilística.

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O setor de alimentação fora de casa é um dos termômetros mais sensíveis. De acordo com dados do site restaurantdata.com, nos primeiros seis meses deste ano, 7.563 restaurantes fecharam as portas. O fenômeno não poupou categorias: 52,1% dos encerramentos envolveram grandes redes de franquias, como Wendy's, Pizza Hut e Papa John's, além de estabelecimentos independentes e lanchonetes locais.

A crise do setor é explicada por um aperto duplo nas margens. Enquanto as despesas operacionais subiram 36% entre 2019 e junho de 2026, a demanda despencou: a Associação Nacional dos Restaurantes aponta que o volume de clientes caiu 49% desde março de 2025. O resultado financeiro é severo, com 42% dos estabelecimentos pesquisados reportando ausência de lucro em 2025.

No consumo doméstico, a pressão segue alta. A inflação de alimentos acumulada desde 2021 gira em torno de 30%. Para lidar com esse custo, 80% dos americanos adotaram estratégias de redução de gastos no supermercado — reduzindo a quantidade de itens, migrando para marcas genéricas ou buscando promoções, conforme pesquisa da Bain & Company divulgada em julho.

A compressão do orçamento familiar é agravada pelo custo da energia. O preço da gasolina subiu mais de 34% no intervalo de 12 meses encerrado em setembro, drenando a renda disponível para outros bens. Esse cenário reflete diretamente nos resultados de gigantes do setor: a Kraft Heinz registrou queda de 3,4% nas vendas na América do Norte no terceiro trimestre, com o lucro por ação recuando 13,1%.

Até o mercado automotivo, símbolo do consumo americano, mostra sinais de retração. Entre julho e outubro, as vendas de veículos caíram 7%, com o mês de outubro registrando apenas 16 mil unidades — a marca mais baixa em mais de dois anos. A consequência direta é o envelhecimento da frota: a S&P Global Mobility aponta que a idade média dos veículos de passeio subiu para 14,5 anos, o patamar mais alto já registrado.

Com o Fed projetando a inflação em 3,7% para este ano, a distância entre a meta e a realidade econômica gera um custo real. Quando a inflação permanece acima do alvo por longos períodos, ela deixa de ser um ajuste de preços e passa a ser um redutor sistemático da capacidade produtiva e de consumo das empresas e famílias.