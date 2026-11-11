Coaf e USP firmam acordo para combater lavagem de dinheiro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e o Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro da Universidade de São Paulo (GELD-USP) formalizarão, nesta sexta-feira (13), um acordo de cooperação técnica. O objetivo da parceria é o aprofundamento de investigações sobre fluxos de capital ilícito e a elaboração de estratégias para a desarticulação financeira de organizações criminosas.

Photo: Pravda.Ru Бразильский реал - банкноты и монеты

A estrutura do acordo prevê a integração entre a capacidade operacional do Coaf, responsável pela identificação de movimentações financeiras atípicas, e a produção científica da USP. O foco técnico recairá sobre o estudo de mecanismos de lavagem de dinheiro e a identificação de instrumentos jurídicos e financeiros capazes de restringir o acesso de grupos criminosos aos seus recursos.

A iniciativa insere-se em um contexto de modernização da estrutura do Coaf, visando ampliar a eficiência de suas ferramentas de inteligência financeira por meio do suporte acadêmico.

De acordo com os termos previstos, a cooperação deverá viabilizar a realização de pesquisas aplicadas a problemas concretos enfrentados pelos órgãos de controle. A finalidade é que a produção de conhecimento científico sirva de subsídio para a tomada de decisões institucionais e a formulação de soluções técnicas no combate ao crime financeiro.

Para o GELD-USP, a parceria visa alinhar o rigor científico e a independência da universidade pública às demandas sociais e ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle do Estado.