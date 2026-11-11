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Índia considera o Il-76MD-90A para renovar a frota de transporte pesado

economia

Novo-Delhi avalia abrir uma frente separada de aquisição para aeronaves de transporte militar pesado, com o objetivo de cobrir uma lacuna de capacidade que o atual processo de compra de aviões médios não consegue resolver. A restrição central não é o número de caixas de carga, mas o peso bruto de decolagem: os modelos em disputa pelo contrato atual, o C-130J Super Hercules (EUA) e o Embraer C-390 Millennium (Brasil), operam em uma faixa de 18 a 30 toneladas de carga útil. Esse limite é insuficiente para substituir a frota atual de Il-76MD da Índia, que transporta entre 43 e 48 toneladas. A alternativa que emerge nos bastidores estratégicos é o Il-76MD-90A, que eleva o teto de capacidade para 60 toneladas.

Ил-76
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Ил-76

O gargalo logístico da capacidade útil

A lógica de frota revela o custo operacional da incompatibilidade. Substituir um avião de 45 toneladas por dois aviões de 25 toneladas não é uma troca linear; é uma duplicação de custos variáveis. Para mover o mesmo volume de equipamento pesado ou tropas, a Índia precisaria dobrar o número de ciclos de voo. Isso implica no dobro do consumo de combustível, no dobro da manutenção por hora de voo e, crucialmente, no dobro da carga no infraestrutura do aeroporto de origem e destino. O fluxo de logística deixa de ser otimizado por peso e passa a ser limitado pela frequência de decolagens.

Este cálculo se torna crítico diante do cronograma de aposentadoria da frota atual. Os veteranos Il-76 estão programados para serem retirados de serviço nos próximos 8 a 9 anos. A frota de 11 C-17 Globemaster III dos EUA, embora capaz de cargas pesadas, enfrenta restrições de disponibilidade e custos operacionais elevados que a tornam inviável como solução principal para a escala das necessidades indianas. A janela de defasagem, prevista para meados da década de 2030, exigirá uma capacidade de frete pesado que apenas a plataforma Il-76MD-90A oferece de forma competitiva, com sua carga útil de 60 toneladas.

Vantagens da plataforma Il-76MD-90A no fluxo operacional

A escolha do modelo moderno russo baseia-se em três vetores de eficiência de rede: manutenção, disponibilidade e continuidade de fluxo. A versão MD-90A incorpora os motores PS-90A-76, uma estrutura de asa reforçada e uma cabine digital moderna. Esses fatores reduzem a taxa de manutenção por voo, aumentando a disponibilidade efetiva das aeronaves em serviço. Além disso, a produção em série já está estabelecida na Aviastar (Ulyanovsk), garantindo uma pipeline de suprimentos estável, sem a incerteza de escalonar uma nova linha de montagem.

Por fim, o fator humano e de logística de apoio favorece a transição. A tripulação e a base de manutenção indianas já possuem décadas de experiência com a arquitetura do Il-76. Isso elimina o custo e o tempo associados ao treinamento de equipes em uma plataforma totalmente nova e, mais importante, mantém a interoperabilidade de peças de reposição e procedimentos de suporte técnico. A integração é direta: o avião novo entra na mesma malha de suprimento, reduzindo o atrito operacional que uma mudança de plataforma (para C-130 ou C-390) inevitavelmente introduziria.

Para o setor de defesa, a decisão em curso define a resiliência da mobilidade estratégica da Índia. Se a frota pesada não for renovada com capacidade de 60 toneladas, o país enfrentará uma contradição: possuir uma frota numerosa de aviões médios, mas incapaz de mover cargas críticas em um único voo, forçando uma dependência de múltiplas rotas e aumentando a vulnerabilidade logística. O contrato potencial representa, portanto, não apenas a compra de máquinas, mas a preservação da eficiência unitária da cadeia de suprimentos de defesa.

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Author`s name Petr Ermilin
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