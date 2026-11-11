Irã e Rússia aprovam ferrovia para conectar Rússia ao Golfo Pérsico

O governo do Irã aprovou a construção da ferrovia Resht-Astara, um projeto de 162 quilômetros que visa conectar as redes ferroviárias de Rússia, Azerbaijão e Irã. A obra estabelece um canal físico para que cargas russas alcancem os portos do Golfo Pérsico, reduzindo a dependência de rotas de transporte controladas por países ocidentais.

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Financiamento e capacidade logística

O custo total da obra é estimado em 1,6 bilhão de euros. A Rússia assume a maior parte do aporte financeiro, provendo 1,3 bilhão de euros. A empresa russa Caspian Services já obteve permissão para realizar os levantamentos de engenharia em toda a extensão do traçado. A previsão é que as obras comecem em 2027, com a capacidade de movimentar ao menos 15 milhões de toneladas de carga anualmente após a conclusão.

Concorrência de fluxos no Cáucaso Sul

Paralelamente, surge o projeto TRIPP (Trump Route), que propõe conectar o território principal do Azerbaijão ao exclave de Nakhchivan via Armênia. Diferente da via Resht-Astara, este projeto baseia-se em um modelo de gestão privada: os acordos entre Estados Unidos e Armênia preveem a criação de uma empresa administradora com participação americana de 74%, embora o controle fronteiriço e a soberania permaneçam sob responsabilidade armênia.

Enquanto a rota Resht-Astara foca na conexão da Rússia com o Oceano Índico e mercados do Sul, o TRIPP é orientado para a ligação do Azerbaijão com a Turquia e mercados europeus. Para o Irã, a infraestrutura do TRIPP representa um risco de exposição, pois insere influência administrativa dos EUA diretamente em sua fronteira norte.

Impactos no trânsito e posicionamento do Azerbaijão

O Azerbaijão posiciona-se como o nó central de ambos os fluxos. A coexistência dos dois projetos altera a dinâmica de custos e escolhas do país, que passa a atuar como hub de trânsito para diferentes blocos. A entrada de cargas russas gera receita direta de trânsito, enquanto a alternativa americana reduz a dependência exclusiva de Moscou para a conectividade regional.

Embora o projeto russo possuía a vantagem de redes ferroviárias já existentes e financiamento acordado, o projeto americano conta com suporte político de Washington, apesar de exigir a construção de nova infraestrutura do zero. O resultado concreto é a diversificação das rotas de escoamento e a ampliação da capacidade de negociação de Baku diante dos fluxos de mercadorias e capital entre Rússia, Irã e EUA.